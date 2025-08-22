Αντιμέτωπες με την μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην χώρα και η οποία μέχρι τώρα, μέσα σε δέκα μέρες που καίει έχει κατακάψει πάνω από 600.000 στρέμματα είναι οι Αρχές της Πορτογαλίας.

Τεράστια καταστροφή με τουλάχιστον 3 νεκρούς

Παρά το γεγονός ότι ο καιρός έχει αλλάξει στην χώρα και η θερμοκρασία έχει πέσει, η τεράστια πυρκαγιά, καθώς και άλλες μικρότερες συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, προκαλώντας μάλιστα συνολικά μέχρι τώρα 3 θανάτους από τα τέλη του Ιουλίου.

Η κατάσταση στην χώρα, ιδιαίτερα με την μεγαπυρκαγιά που ξεκίνησε από το Αργκανίλ, είναι τόσο δραματική που η κυβέρνηση εδώ και μια εβδομάδα έχει αναγκαστεί να ζητήσει διεθνή συνδρομή στην πυρόσβεση με την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Υπολογίζει επίσης στην βοήθεια δύο σουηδικών αεροσκαφών, δύο ελληνικών Canadair και ενός γαλλικού ελικοπτέρου Super Puma.

Συνεδρίασε το υπουργικό, εξηγήσεις θα δώσει ο πρωθυπουργός

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα είναι ότι χθες το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο και η κυβέρνηση ανακοίνωσε επείγοντα μέτρα για τους πυροπαθείς και τους αγρότες. Στην σχετική ενημέρωση που ακολούθησε του υπουργικού, η κυβέρνηση εμφανίστηκε διατεθειμένη να ξεκινήσει έναν δημόσιο διάλογο σχετικά με την διαχείριση των δασών και το σύστημα πολιτικής προστασίας.

Όπως ανακοινώθηκε ο πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την διαχείριση των πυρκαγιών τη Τετάρτη στο κοινοβούλιο όπως ζητήθηκε από την αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), δείκτη του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, περί τα 2.760.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς στην Πορτογαλία.