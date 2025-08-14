Σε πύρινο κλοιό υπό συνθήκες έντονου καύσωνα για τρίτη συνεχόμενη μέρα βρίσκεται η Ισπανία, ενώ αντίστοιχα μεγάλες πυρκαγιές καίνε μεγάλες εκτάσεις στην Πορτογαλία, την Αλβανία και στην Τουρκία.

Η κατάσταση στην Ισπανία είναι εξαιρετικά δύσκολη και δεν προβλέπεται βελτίωση άμεσα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Αρχών. Συνολικά τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τις πυρκαγιές, ενώ περισσότεροι από 1500 θάνατοι έχουν συσχετιστεί από τις ισπανικές Αρχές με τον καύσωνα που πλήττει την χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα ζήτησε την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποστολή δύο Canadair, δήλωσε ότι συνολικά έχουν εκδηλωθεί ένδεκα πυρκαγιές επιπέδου 2 (σε μια τετραβάθμια κλίμακα) και ότι αυτές οι τελευταίες «ανησυχούν» τις αρχές, «ιδιαίτερα στη Θαμόρα», στην Καστίλλη και Λεόν, όπου «έχει καεί σημαντική έκταση».

Ο συναγερμός πυρκαγιάς επιπέδου 2 σημαίνει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού, κυρίως του στρατού, καθώς και πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Το «κύμα» πυρκαγιών όπως σημειώνουν οι ειδικοί γίνεται ακόμα πιο αφόρητο και επικίνδυνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που συνεχίζεται για 12η ημέρα, με όλες τις περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας, περιλαμβανομένων των βόρειων. Οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι 40 βαθμοί Κελσίου και τη νύκτα δεν πέφτουν κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια εικόνα σε Πορτογαλία, Αλβανία και Τουρκία

Αντίστοιχα στην Πορτογαλία, σήμερα από το πρωί οι ενεργές πυρκαγιές είναι συνολικά τέσσερις, χωρίς όμως να απειλούν οικισμούς ή σπίτια, τουλάχιστον προς το παρόν.

Στην Αλβανία που η κατάσταση είχε γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη τα προηγούμενα 24ώρα με τουλάχιστον έναν νεκρό και πάνω από 57 πυρκαγιές, οι Αρχές δίνουν μια πιο βελτιωμένη εικόνα σήμερα το πρωί, καθώς μόνο 29 εξ αυτών παραμένουν ενεργές.

Στην Τουρκία όπου οι Αρχές δίνουν μάχη με τεράστιες και έντονες δασικές πυρκαγιές από τον Ιούνιο, η κατάσταση παραμένει άσχημη. Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα τουλάχιστον 18 άτομα έχουν χάσει την ζωή τους από τις πυρκαγιές, ενώ χθες άλλος ένας εργαζόμενος στην συντήρηση των δασών έχασε την ζωή του.