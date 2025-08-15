Οι φωτιές που μαίνονται στην Πορτογαλία άφησαν πίσω τους τον πρώτο νεκρό σήμερα στη Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι διακόπτει τις διακοπές του και επιστρέφει για να παρακολουθήσει τη «σοβαρή κατάσταση των πυρκαγιών στις αγροτικές περιοχές».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίς το απόγευμα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον πρόεδρο της κοινότητας Γκουάρντα για τον θάνατο του πρώην δημάρχου Κάρλος Ντάμασο, θύματος μιας πυρκαγιάς κατά της οποίας έδινε μάχη για την κατάσβεσή της στον δήμο του, με την παράκληση τα συλλυπητήρια να διαβιβαστούν στην οικογένειά του», εξηγεί ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της προεδρίας.

Ο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα συμμετείχε στη συνέχεια σε συνεδρίαση στην Εθνική Αρχή Εκτάκτων Καταστάσεων και Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζει η ανακοίνωση, καθώς την Πορτογαλία σαρώνει κύμα πυρκαγιών το οποίο άρχισε πριν από τρεις και πλέον εβδομάδες.

Χιλιάδες πυροσβέστες μετέχουν εδώ και μέρες στην κατάσβεση των διαφόρων εστιών ανά τη χώρα.

Η κυβέρνηση έχει επίσης ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον “Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης” και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair για να παραμείνουν στη χώρα μέχρι τις 18 Αυγούστου”, ανακοίνωσε η προεδρία της Δημοκρατίας στην πλατφόρμα X.

Μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2017, οι οποίες άφησαν πίσω τους περισσότερους από εκατό νεκρούς (119), η Πορτογαλία δεκαπλασίασε τις επενδύσεις της στην πρόληψη και διπλασίασε τον προϋπολογισμό της για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κατάφερε έτσι να μειώσει τη μέση ετήσια καιγόμενη έκταση κατά την περίοδο 2018-2023 σε 545.000 στρέμματα, το ένα τρίτο από ό,τι ήταν κατά την περίοδο 2001-2017, σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης δασικών πυρκαγιών (AGIF).

Ωστόσο, οι πυρκαγιές που σάρωσαν την Πορτογαλία για τρεις ημέρες τον Σεπτέμβριο του 2024 αντέστρεψαν αυτή την πτωτική τάση, με μια ετήσια καιγόμενη έκταση 1.380.000 στρεμμάτων, τετραπλάσια σε σχέση με το 2023.