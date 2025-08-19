Ο Μπαχ πάντως την γλύτωσε: έγραψε την «Μουσική προσφορά» (BWV 1079) ειδικά για τον Φρειδερίκο τον Μεγάλο, κουβαλήθηκε στο Πότσνταμ και την παρουσίασε ενώπιόν του.

Τα σόσιαλ της εποχής – τα Εκκλησιαστικά συμβούλια – δεν τον πιάσανε στο στόμα τους. Κέρδισε η μουσική και η ανθρώπινη συγκίνηση.

Δεν πάμε στην μεγαλοθυμία περισσότερο απ’ όσο αυτή έρχεται σε μας.

Τα υπόλοιπα είναι αίματα όχι της αγάπης αλλά της μνησικακίας.

Πότε θα καταλάβουμε πως η τέχνη είναι μια μορφή ζωής που δεν μπορεί να πάρει άλλη μορφή – ακόμα κι αν το θέλει;