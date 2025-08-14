Μαγειρεύοντας σε έναν κατ’ εξοχήν τουριστικό προορισμό όπως η Κως, και μάλιστα σε ένα ξενοδοχείο που υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, όπως το Atlantica Marmari Palace, ο σεφ Μιχάλης Χαλκιάς συνδυάζει καθημερινά γεύσεις, υλικά και τεχνικές, για να δημιουργήσει μοντέρνα πιάτα με ξεκάθαρη ελληνική ταυτότητα, βασισμένα σε ελληνικές εποχιακές πρώτες ύλες. Όπως αυτή η κρύα σούπας ντομάτας, ένας φόρος-τιμής στην απόλυτη πρωταγωνίστρια του ελληνικού καλοκαιριού!

Κρύα αρωματική σούπα ντομάτας με θυμάρι και αλμυρό κραμπλ

Από τον Μιχάλη Χαλκιά

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Χρόνος ψησίματος: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 5 μερίδες

Για τη σούπα

1.200 γρ. ώριμες ντομάτες χωρίς φλούδα και σπόρους

150 γρ. πολτό κόκκινης πιπεριάς

30 γρ. ψωμί φρυγανισμένο

10 γρ. θυμάρι

10 γρ. αλάτι

15 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο

100 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

Λίγες σταγόνες ε.π. ελαιόλαδο αρωματισμένο με θυμάρι για το γαρνίρισμα

Για τον πολτό κόκκινης πιπεριάς

300 γρ. κόκκινη πιπεριά ψημένη και ξεφλουδισμένη

300 γρ. λευκό κρασί

200 γρ. ζάχαρη

150 γρ. λευκό ξίδι

100 γρ. νερό

Για το αλμυρό κραμπλ

30 γρ. νιφάδες βρόμης

15 γρ. αλεύρι βρόμης

15 γρ. λιναρόσπορο

15 γρ. κολοκυθόσπορους τσακισμένους

1/4 κ.γ. θυμάρι

1 κ.γ. θυμαρίσιο μέλι

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά για τον πολτό της κόκκινης πιπεριάς σε μια κατσαρόλα και τα φέρνουμε σε βρασμό. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη να πέσει η θερμοκρασία του. Στη συνέχεια, το σουρώνουμε και το πολτοποιούμε καλά στον πολυκόφτη.

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για το κραμπλ. Δουλεύοντας το μείγμα με τα χέρια, σχηματίζουμε μεγάλα βραχάκια. Τα αραδιάζουμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε στους 170°C για 15-20 λεπτά.

Τέλος, ρίχνουμε τις ντομάτες, τον πολτό πιπεριάς, το φρυγανισμένο ψωμί, το θυμάρι, το κρεμμύδι και το αλάτι στον κάδο του πολτοποιητή και χτυπάμε το μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί προσθέτοντας σταδιακά το ελαιόλαδο.