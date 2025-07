Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το 2025 είναι ένα έτος ορόσημο για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με τη λειτουργία των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, ανοίγει και ένα νέο κεφάλαιο στην ακαδημαϊκή ιστορία της. Οι απόψεις είναι πολλές και συχνά αντικρουόμενες, ενώ πολίτες, φοιτητές, ακαδημαϊκοί και ερευνητές καταθέτουν τις ελπίδες και τις επιφυλάξεις τους για το μέλλον του θεσμού.

Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι πως ο πρόσφατος νόμος δεν συνιστά απλώς μία διοικητική μεταρρύθμιση ή μία αλλαγή δομής, αλλά μία σπάνια ευκαιρία για να πραγματοποιηθεί ένας ποιοτικός επανασχεδιασμός της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σε αυτόν τον επανασχεδιασμό συμμετέχει και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG), το οποίο έχοντας συμπληρώσει πάνω από 150 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία, είναι πλέον έτοιμο να περάσει στην επόμενη φάση.

Το Deree – The American College of Greece προσφέρει αυθεντικές πανεπιστημιακές σπουδές, απονέμοντας πτυχία (Bachelor’s degrees) ισοδύναμα με τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων. Τα προγράμματά του είναι διαπιστευμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NECHE (New England Commission of Higher Education), ενώ παράλληλα παρέχεται και πιστοποίηση μέσω του Open University (OU) του Ηνωμένου Βασιλείου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών.

Ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του ως πανεπιστημιακού θεσμού στο νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, και έχοντας ήδη ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους φοιτητές και φοιτήτριες να μετουσιώσουν το πάθος τους σε μία βιώσιμη, επαγγελματική πορεία, το ιστορικό αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα αξιοποιεί τη μακρόχρονη εμπειρία του για να συνεισφέρει έμπρακτα στη διαμόρφωση της νέας εποχής της ανώτατης εκπαίδευσης.

Μία προσέγγιση που συνδέει τη μαθησιακή εμπειρία με τον πραγματικό κόσμο

Πυρήνας της φιλοσοφίας του ACG είναι να θέτει τον φοιτητή στο επίκεντρο. Με υποστηρικτικά εργαλεία, καινοτόμες μεθόδους μάθησης και μία πλούσια εμπειρία σπουδών που ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να συμμετέχει σε μαθησιακές εμπειρίες που συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο. Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος σε μαθησιακές εμπειρίες που είναι ενσωματωμένες στην εργασία (work-integrated learning), εργάζονται με πραγματικά δεδομένα και σενάρια, απασχολούνται σε σύγχρονα εργαστήρια και εντάσσονται σε επιχειρησιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, συνεργάζονται στενά με επαγγελματίες επιβλέποντες, υπό την καθοδήγηση των οποίων υλοποιούν εφαρμοσμένη έρευνα πάνω σε πραγματικά προβλήματα. Επίσης, συμβάλλουν ενεργά σε δράσεις τοπικών δήμων και κοινωνικών φορέων, με την εθελοντική προσφορά να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής τους πορείας.

Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που απαντούν στις προκλήσεις του αύριο

Το ACG επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη νέων, σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται καινοτόμα προγράμματα όπως η Βιοπληροφορική (Bioinformatics), τα Business Analytics, η Διατροφολογία και η Διαιτολογία, με έμφαση στην Κλινική Διατροφή και τα Συμπληρώματα Διατροφής για τον Αθλητισμό, καθώς και η Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), ένας τομέας ολοένα και σημαντικός για την κοινωνία και την οικονομία.

Το αμερικανικό εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζει το ACG προσφέρει εξειδίκευση μέσα από ένα ευρύ και στοχευμένο πρόγραμμα γενικής παιδείας (liberal education). Αυτό το πρόγραμμα εμπλουτίζεται από μαθήματα όπως τα Professional Communication (Επικοινωνία για επαγγελματίες), AI Literacy (Γραμματισμός στην ΤΝ), Sociology of Everyday Life (Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής), αλλά και από επιλογές στις τέχνες, τη μουσική και τις γλώσσες. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να καλλιεργήσει μία νέα γενιά επιστημόνων, επαγγελματιών και ενεργών πολιτών, οι οποίοι δεν θα αρκούνται μόνο στην ακαδημαϊκή γνώση, αλλά θα μπορούν να μετατρέψουν το πάθος τους σε μία σταδιοδρομία με ουσιαστικό αντίκρισμα.

Παράλληλες Σπουδές: Μια ακαδημαϊκή εμπειρία που «γεφυρώνει» εκπαιδευτικές φιλοσοφίες

Tο ACG είναι ένας χώρος προαγωγής γνώσης που συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και τις προκλήσεις της εποχής. Αυτό πιστοποιείται και από το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών (Parallel Studies), το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές κρατικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ή προγράμματα πιστοποίησης στο ACG. Ουσιαστικά, οι «παράλληλοι φοιτητές» διαμορφώνουν τον πυρήνα μίας νέας εκπαιδευτικής ταυτότητας, όπου η διαπολιτισμική, διεπιστημονική και πρακτική προσέγγιση αποτελεί σημείο αναφοράς.

Ο τρίτος χώρος ως μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας

Το ACG μετατρέπει τον λεγόμενο «τρίτο χώρο», δηλαδή τον χώρο μεταξύ πανεπιστημίου, αγοράς και κοινωνίας, σε εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένες δομές και πρακτικές, όπως το Γραφείο Σταδιοδρομίας που συνεργάζεται στενά με τους Associate Deans for Education & Employability κάθε Σχολής και αξιοποιεί τους λεγόμενους «τριτοχωρικούς» επαγγελματίες (pracademics), ανθρώπους με ισχυρή επαγγελματική εμπειρία και ταυτόχρονα διδακτική ικανότητα.

Υπάρχουν επίσης και τα Κέντρα Αριστείας σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, η βιωσιμότητα, η τεχνολογία, η έρευνα και η καινοτομία. Τα Κέντρα Αριστείας εντάσσουν την έρευνα στην καθημερινή διδακτική πράξη και ενισχύουν την κοινωνική εμπλοκή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πλήρες οικοσύστημα καινοτομίας, που περιλαμβάνει γραφείο μεταφοράς τεχνογνωσίας και προσφέρει ποικίλες δυνατότητες διασύνδεσης με τη βιομηχανία και την κοινωνία. Κάπως έτσι, ο «τρίτος χώρος» ενσωματώνεται οργανικά στον θεσμό, ως λειτουργικό κομμάτι της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Το 2025 είναι πράγματι ένα σημείο καμπής για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτή τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – με καινοτόμες δομές, προγράμματα και φιλοσοφία που θέτουν τον φοιτητή στο επίκεντρο – συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος, όπου η γνώση συναντά την πράξη και η ακαδημαϊκή αριστεία συνδέεται με την κοινωνική συμμετοχή.