Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 28χρονου Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, με δεκάδες φίλους, συγγενείς και συμπαίκτες να μην μπορούν ακόμα να πιστέψουν την τραγική απώλεια των δύο νέων ανθρώπων.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την τελετή, η συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης και τα social media στράφηκε στην ηχηρή απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Παρά το συγκινητικό μήνυμα που είχε δημοσιεύσει για τον εκλιπόντα συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, η απουσία του από την κηδεία προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς εκείνη την περίοδο συνέχιζε τις διακοπές του στη Μαγιόρκα.

Η στιγμή που λύγισαν όλοι: Στο «σπίτι» του ο Ζότα, πώς τον αναγνώρισαν οι δικοί του

Η ανάρτηση του Ρονάλντο για τον Ζότα

«Δεν έχει νόημα. Μόλις πριν λίγο ήμασταν μαζί στην εθνική ομάδα, μόλις πριν λίγο είχες παντρευτεί.»

Με συγκίνηση, ο Ρονάλντο στέλνει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ζότα, τη γυναίκα και τα παιδιά του:

«Στέλνω όλη μου την αγάπη και τους εύχομαι όλη τη δύναμη του κόσμου για να συνεχίσουν.»

Κλείνοντας, εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο Ζότα θα παραμείνει για πάντα δίπλα στους αγαπημένους του: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Ζότα και Αντρέ. Θα μας λείψετε πολύ.»

Πηγές από αγγλικά ΜΜΕ, ωστόσο, αναφέρουν πως ο CR7 είχε ήδη επικοινωνήσει με την οικογένεια του Ζότα και είχε εκφράσει την επιθυμία του να μην παραστεί, εξηγώντας ότι ήθελε να αποφύγει την υπερπροβολή και την ενδεχόμενη μετατροπή της τελετής σε «θέαμα» για τις κάμερες.

Όπως υποστήριξε, φοβόταν πως η παρουσία του θα τραβούσε την προσοχή μακριά από την ουσία του αποχαιρετισμού.

Απάντηση στους επικριτές έδωσε και η αδερφή του Ρονάλντο, Κάτια Αβέιρο, μέσα από αναρτήσεις στα social media.

Υπερασπιζόμενη τον αδελφό της, τόνισε πως πήρε τη σωστή απόφαση με σεβασμό προς την οικογένεια του Ζότα και χαρακτήρισε άδικη τη δημόσια κριτική που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε στην προσωπική εμπειρία της ίδιας και του Κριστιάνο με τον θάνατο του πατέρα τους, εξηγώντας πως οι έντονοι προβολείς της δημοσιότητας κάνουν την επεξεργασία της απώλειας ακόμα πιο δύσκολη.

Αναλυτικά το μήνυμα της αδερφής του Ρονάλντο

Cristiano Ronaldo’s sister via instagram “When my father died.

In addition to the pain of the loss, we had to deal with flooding of cameras and curious people in the cemetery.

And everywhere we went

And attention was not what it is today in terms of access…

“They destroyed… pic.twitter.com/PuSg5m88m2

