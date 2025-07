Μουδιασμένη παρακολουθεί η παγκόσμια αθλητική κοινότητα τις λεπτομέρειες από το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ.

Τα δύο αδέρφια, 28 και 26 ετών αντίστοιχα, ταξίδευαν προς το Σανταντέρ της Κατάμπρια όταν γύρω στις 00:30 της Πέμπτης και κατά τη διάρκεια μιας προσπέρασης άλλου αυτοκινήτου ένα πίσω ελαστικό κλάταρε, η Lamborghini Huracán εξετράπη της πορείας της, βγήκε εκτός δρόμου και μετά από σφοδρή σύγκρουση που ακολούθησε πήρε φωτιά.

Πληροφορίες από την τοπική Πολιτοφυλακή ανέφεραν πως το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα σ’ έναν εθνικό δρόμο με όριο τα 120 χλμ/ώρα και επικινδυνότητα λόγω του ανώμαλου οδοστρώματος. Μετά την πρόσκρουση προκλήθηκε έκρηξη, οι επιβαίνοντες κάηκαν στο εσωτερικό και οι φλόγες επεκτάθηκαν στη χαμηλή βλάστηση.

Οι σοροί των Ζότα και Αντρέ απεγκλωβίστηκαν απανθρακωμένες από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο. Είχαν προηγουμένως λάβει ενημέρωση για σοβαρό τροχαίο στο 65ο χιλ. του αυτοκινητόδρομου Α-52, έξω από την πόλη Θερναντίγια της επαρχίας Θαμόρα στην Καστίγια ι Λεόν.

Φτάνοντας στον τόπο του δυστυχήματος, οι άνδρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας αντίκρισαν μια άμορφη μάζα από λαμαρίνες και διασκορπισμένα κομμάτια ΙΧ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ταυτοποίηση έγινε από τις πινακίδες της Lamborghini, καθώς δεν είχε απομείνει τίποτα άλλο.

Άλλος οδηγός που πέρασε λίγο μετά το συμβάν κατέγραψε με το κινητό του το μέγεθος της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει.

