Το, κατά KALEO, ταξίδι από τους παγετώνες της Ισλανδίας έως το Μέμφις, το Τενεσί και το Μεξικό, έκαναν – έστω νοερά – όσοι και όσες βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 19 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στη συναυλία των Ισλανδών.

Mε όχημα τον μπλουζ/ροκ ήχο τους και τραγούδια όπως τα «Bloodline», «USA Today», «Break My Baby», «Broken Bones», «I Can’t Go On Without You», «Automobile», «Hey Gringo», «Hot Blood», «All the Pretty Girls», «Lonely Cowboy», «Sofðu Unga Ástin Mín», «Skinny», «Way Down We Go», «Back Door», «Rock N Roller» μας ταξίδεψαν από τα ηλιοβασιλέματα της Ισλανδίας, στον αμερικανικό Νότο, μας τραγούδησαν για μοναχικούς καουμπόις, για τον έρωτα (με ολίγον από απιστία), για την πίεση που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και ιδιαίτερα οι γυναίκες.

Τα τραγούδια των KALEO είναι σαν μικρές ιστορίες

Οι αφηγήσεις-τραγούδια τους εξιστορούν σκηνές από τη ζωή ενός ψυχικά διαταραγμένου ατόμου, το οποίο, νιώθοντας παραμελημένο και αγνοημένο από την κοινωνία, αποκτά ένα πυροβόλο όπλο και διαπράττει μια σφαγή. Κάποια στιγμή ο αφηγητής – πρόκειται φυσικά για τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Jökull Júlíusson – μας διηγείται τι γίνεται όταν φλερτάρει μια γυναίκα. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ότι εκείνη έχει ήδη μια σχέση. Δέχεται απειλές, πιθανώς από τον φίλο της και εκείνος προσπαθεί να εκτονώσει την κατάσταση.

Η ιδιαίτερη φωνή του Jökull Júlíusson «έντυσε» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα παραπάνω τραγούδια, ρόκαρε εκεί που έπρεπε, κατέβασε τόνους σε άλλα σημεία. Άφησε ελεύθερο τον συναισθηματικό του κόσμο ο οποίος συναντήθηκε με αυτόν των θεατών για να τον οδηγήσει σε μπλουζ/ροκ μονοπάτια.

Συγκίνηση και αυθεντικότητα στην Τεχνόπολη

Άξιοι συνοδοιπόροι του αποδείχθηκαν τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ – ο ντράμερ Davíð Antonsson, ο μπασίστας Daniel Kristjánsson, ο κιθαρίστας Rubin Pollock και ο αρμονίστας Þorleifur Gaukur Davíðsson. Ο J.J. έδειξε ότι απόλαυσε και εκείνος τη βραδιά. Άλλωστε, σε πολλά κομμάτια, τραγούδησε και το κοινό, είτε με την προτροπή του είτε χωρίς αυτήν. Η φωνή του είναι τόσο εξοργιστικά καλή και ταξιδιάρα που πολύ δύσκολα μπορείς να την σιγοντάρεις.

Οι KALEO είναι τίμιοι, με την έννοια ότι αυτό που κάνουν το κάνουν όσο καλύτερα μπορούν. Με βαθμό πολύ ψηλότερα από την βάση και τους αξίζει μεγαλύτερη αναγνώριση –παγκοσμίως– από αυτή που ήδη έχουν πετύχει.

Με δύο λέξεις: Συναρπαστικοί και συγκινητικοί.