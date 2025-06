Είναι όμορφα να μένεις με ανοιχτό το στόμα μετά το τέλος μιας συναυλίας. Όπως για παράδειγμα έγινε το βράδυ της Τετάρτης (18/06), στην πλατεία Νερού στο Φάληρο στο πλαίσιο του Release Athens. «Υπεύθυνοι» για αυτό οι IDLES.

To post punk συγκρότημα – δυναμίτης, που έβαλε φωτιά από τη σκηνή και ο κόσμος όχι μόνο δεν την έσβησε αλλά τις έριχνε συνεχώς και άλλη καύσιμη ύλη.

Κάπου ενενήντα λεπτά, καταιγιστικής μουσικής, έκρηξης, ενθουσιασμού και ενέργειας, που στο διάβα της συμπαρέσυρε τα πάντα. Και στο τέλος, ήρθε η ικανοποίηση παράλληλα με το ανικανοποίητο. Γιατί να μην τους βλέπουμε ποιο συχνά στην Ελλάδα, όχι μόνο τους IDLES αλλά και συγκροτήματα αναλόγου ύφους.

«Free Free Palestine»: η πολιτική punk ορμή των IDLES

Δεν ήταν όμως μόνο μουσική η βραδιά των IDLES. Είχε έντονο το στοιχείο της διαμαρτυρίας.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που το σύνθημα «Free free Palestine», δόνησε την πλατεία Νερού, είτε με την προτροπή του τραγουδιστής τους Joe Talbot – Viva Palestine – είτε με «πρωτοβουλία» των θεατών. Από τα «βέλη» του συγκροτήματος από το Μπρίστολ, δεν ξέφυγαν οι φασίστες και ο φασισμός, ο θεσμός της αστυνομίας.

Όλα αυτά «ντυμένα» με το set list της συναυλίας, που μεταξύ άλλων περιελάβαν τα «Colossus», «Gift Horse», «Mr. Motivator», «Mother», «Car Crash», «I’m Scum», «Jungle», «When the Lights Come On», «Divide and Conquer», «Gratitude», «Benzocaine», «POP POP POP», «The Beachland Ballroom», «Never Fight a Man With a Perm», «Dancer», «Danny Nedelko», «Rottweiler».

Η δε συλλογική έκρηξη μελών του γκρουπ και κοινού, στα «Danny Nedelko», «I’m Scum» είναι αδύνατον να περιγραφεί στο χαρτί. Οι IDLES, μέσω του Joe Talbot, είχαν την δέουσα punk ορμή, την ροκ ψυχεδέλεια και τις ξεκάθαρες πολιτικές τους θέσεις. Ενάντια στον φασισμό, υπέρ της Ειρήνης, της Αδελφότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και υπέρ των μεταναστών.

Μαζί με τον τραγουδιστή του γκρουπ, oι Adam Devonshire (μπάσο), Mark Bowen (κιθάρα), Lee Kiernan (κιθάρα), Jon Beavis (ντραμς), έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Οι δε δύο κιθαρίστες έπαιξαν (και) ανάμεσα στον κόσμο, για να προσφέρουν έξτρα δόσεις ενέργειας.