Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου 2025) εστιάζει στην αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, εντασσόμενη στην πρωτοβουλία του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ με τίτλο #BeatPlasticPollution. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η παγκόσμια κινητοποίηση πολιτών, κοινοτήτων και κυβερνήσεων για την εφαρμογή και προώθηση λύσεων ενάντια σε μία από τις πιο απτές περιβαλλοντικές απειλές της εποχής.

The air we breathe, the food we eat, the water we drink.

Microplastics are everywhere, and now in our bodies.

One thing we know? They don’t belong there.

This #WorldEnvironmentDay, let’s come together to take action and #BeatPlasticPollution:https://t.co/e2SY5xwAG5 pic.twitter.com/OhQN69mdHB

— UN Environment Programme (@UNEP) June 3, 2025