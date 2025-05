Οι 31 πόντοι του Εβάν Φουρνιέ δεν έφταναν για τον Ολυμπιακό που ηττήθηκε από τη Μονακό με 68-78 και θα παίξει στον μικρό τελικό με τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος ήταν ο μόνος που στάθηκε στο ύψος του από τους Πειραιώτες, αλλά δεν ήταν αρκετός για να οδηγήσει την ομάδα του ένα βήμα από το τρόπαιο.

Αμέσως μετά το τέλος του ματς ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μην μπορώντας να πιστέψει πως χάθηκε το όνειρο. Ξέσπασε σε κλάματα και εκεί ήταν ο Βασίλης Σπανούλης που προσπάθησε να τον παρηγορήσει.

Σε μία πολύ όμορφη στιγμή, με τον θρύλο του Ολυμπιακού και νυν προπονητή της Μονακό να δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο σπουδαίος είναι. Από την άλλη, ο Φουρνιέ μόνο περήφανος μπορεί να αισθάνεται για την προσπάθειά του απόψε.

Αργότερα ο Βασίλης Σπανούλης μιλώντας για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δε θέλησε να αποκαλύψει τι ακριβώς είπε στον Γάλλο. «Του μίλησα, όπως θα μιλούσα στον εαυτό μου. Ήταν μια αδερφική συμβουλή» σχολίασε ο κόουτς της Μονακό.

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat

He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025