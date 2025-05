Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, με την «Αστερομάτα» της, κερδίζοντας όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και το ευρωπαϊκό κοινό. Η 22χρονη Klavdia έλαμψε στην σκηνή τηςστη Βασιλεία της Ελβετίας, με την «Αστερομάτα» της, κερδίζοντας όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και το ευρωπαϊκό κοινό. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις του μεγάλου τελικού της Eurovision στο live blog του ΒΗΜΑΤΟΣ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ερμηνεία της Klavdia στον μεγάλο τελικό χαρακτηρίστηκε από δύναμη, αλλά και ευαισθησία. Αμέσως μόλις ανέβηκε στη σκηνή, η ατμόσφαιρα στο St. Jakobshalle φάνηκε να αλλάζει. Το κοινό σώπασε για να ακούσει με συγκίνηση το μεγαλείο της φωνής της Ελληνίδας συμμετέχουσες, η οποία τραγούδησε για τον ξεριζωμό και τον αποχωρισμό.

Και μετά τη σιωπή, το παρατεταμένο χειροκρότημα και οι επευφημίες.

Η αντίδραση του κατενθουσιασμένου Γιώργου Καπουτζίδη, που κάνει, μαζί με την Μαρία Κοζάκου, την τηλεοπτική παρουσίαση του τελικού για την ΕΡΤ, ήταν αντιπροσωπευτική. Κυριευμένος από συγκίνηση και θαυμασμό, ο πάντα λαλίστατος Καπουτσίδης έχασε τα λόγια του.

BBC: Εντυπωσιάστηκε από την Klavdia

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC Eurovision (@bbceurovision)

#eurovision #Klavdia She ate and left no crumbs. We are so proud of you girl 🇬🇷😍 pic.twitter.com/OsLh8LEPdU — τιφαση (@linou_maria) May 17, 2025

Το αστέρι μας!

Πιο περήφανοι από ποτέ για την Ελληνική μας συμμετοχή!

Δεν έχει σημασία τι θέση θα πάρουμε, γιατί το τραγούδι αυτό και η ερμηνεία μας άγγιξε!

Αξίζει όμως δικαιωματικά, η #Klavdia δεκάδα!#EurovisionGR #Eurovision pic.twitter.com/8BXPS8571S — Νίκος Καρράς (@nikoskarras1998) May 17, 2025