Μετά τις επισκέψεις στα υπουργεία (σ.σ.: εκκρεμεί το Υγείας γιατί φαίνεται ότι δεν λειάνθηκαν οι γωνίες με τον Άδωνι Γεωργιάδη), ο πρωθυπουργός ξεκίνησε περιοδείες. Έτσι, χθες, πηγαίνοντας προς το Φόρουμ των Δελφών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταμάτησε στη Λειβαδιά και μίλησε σε συγκεντρωμένους οπαδούς του, ενώ λίγο νωρίτερα είχε επισκεφθεί τη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων και του Σχηματαρίου.

Εκεί ο πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να διαβεβαιώσει τους συγκεντρωμένους ότι «θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας». Ζήτησε μάλιστα από τους παρευρισκόμενους να κρατήσουν την επισήμανση για το «τέλος της τετραετίας».

Και ξέρετε γιατί το έκανε; Επειδή ο ίδιος πιθανολόγησε ότι κάποιοι θα πούνε τώρα: «κοιτάξτε να δείτε, ο Κυριάκος ξεκίνησε πάλι να πηγαίνει να κάνει ομιλίες, να κάνει περιοδείες». Για να… ξορκίσει, μάλιστα, το κλίμα της εκλογολογίας επικαλέστηκε ότι τα ίδια έλεγαν και στη διάρκεια της πρώτης τετραετίας, οπότε οι εκλογές έγιναν σχεδόν στο τέλος της θητείας. Βέβαια η διαφορά της πρώτης από τη δεύτερη τετραετία είναι ουσιώδης, αφού μεταξύ 2019 και 2023 η ΝΔ ήταν σε τροχιά αυτοδυναμίας, κάτι που τώρα δύσκολα μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος.

***

Πού είναι το πόρισμα… οέο;

Σας έχω και ένα κουίζ για τη ΝΔ: Επειδή μου δημιουργήθηκε η απορία ενόψει και της (σημερινής) συζήτησης για την παραπομπή Τριαντόπουλου στην Ολομέλεια της Βουλής, γιατί το κυβερνών κόμμα απέφυγε τόσες μέρες να δώσει στην δημοσιότητα το 40σέλιδο πόρισμά της που ψήφισε μόνη στην προανακριτική επιτροπή; Ποιος και τι φοβόταν;

***

Τα σακάκια της υφυπουργού

Το δεύτερο κουίζ της στήλης ξεκινάει με την ερώτηση, «ποια υφυπουργός αλλάζει σακάκια… σαν τα πουκάμισα;» Χθες, όπως μου μετέφεραν, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με σακάκι χρώματος φούξια και μέσα σε λίγη ώρα κυκλοφορούσε με γαλάζιο. Πώς γίνεται;

***

Νικήτας κατά Ζωής

Δυο φορές έως τώρα έχει παρέμβει ο Νικήτας Κακλαμάνης για να «τιθασεύσει» την (δημοσκοπικά καλπάζουσα) Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και αυτό καθώς με τη στάση της φαίνεται ότι ξεπέρασε τα όριά του. Η πρώτη ήταν κατά την πρόσφατη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης δυσπιστίας, όταν η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας μιλούσε επί 48 λεπτά προκαλώντας την παρέμβασή του. «Δεν πρόκειται εσείς να κυβερνήσετε την Βουλή». Και όταν η προκάτοχός του θέλησε να κάνει αντίλογο, ο πρόεδρος έγινε ακόμη πιο αυστηρός. «Μην με διακόπτετε! Σιωπή!», συμπλήρωσε και την προειδοποίησε ότι αν δεν ολοκληρώσει σε δυο λεπτά θα της κλείσει το μικρόφωνο.

Χθες ήταν η δεύτερη φορά που παρενέβη ο Πρόεδρος της Βουλής και ήταν εξίσου οργισμένος. Με αφορμή την παρατήρησή της ότι ο προγραμματισμός της συζήτησης του πορίσματος των Τεμπών δεν τέθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων και ότι «έγινε στα μουλωχτά», ο κ. Κακλαμάνης μπήκε στην Ολομέλεια και διάβασε απόσπασμα από τα πρακτικά προηγούμενης Διάσκεψης όπου τέθηκε το σχετικό θέμα, επισημαίνοντας πως η ίδια απουσίαζε, δηλώνοντάς της: «Τα σόου σας να τα κάνετε αλλού και όχι μέσα στη Βουλή». Με αυτά και με αυτά πάντως η Πλεύση Ελευθερίας εκτινάσσεται στις μετρήσεις…

***

Ο Κασσελάκης «επενδύει» στα Τέμπη

Εμμένει να αναδεικνύει το ζήτημα των Τεμπών ο Στέφανος Κασσελάκης που επιμένει να μιλάει για «έγκλημα». Και σε αυτό το πλαίσιο το Κίνημα Δημοκρατίας οργανώνει σήμερα μια ανοιχτή συζήτηση επ’ αυτού. Τίτλος της εκδήλωσης που θα επικεντρωθεί στις ευθύνες, τη δικαιοσύνη και την ανάγκη θεσμικής λογοδοσίας είναι: «Κράτος Δικαίου-Έγκλημα των Τεμπών». Στη συζήτηση που θα γίνει το απόγευμα στις 18:45 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων συμμετάσχουν, πλην του αρχηγού Στέφανου, ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, στο οποίο εντάχθηκε το Κίνημα Δημοκρατίας καθώς και συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Υ.Γ.: Για τους μη γνωρίζοντες, να διευκρινίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα είναι κεντρώος ευρωπαϊκός σχηματισμός που ιδρύθηκε το 2004 και έχει πρόεδρο τον Γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού.

***

Το Πάσχα των υπουργών

Λίγοι θα είναι οι υπουργοί που θα εκδράμουν το Πάσχα, καθώς το κυβερνητικό έργο πρέπει να τρέξει. Το long vacation είναι μάλλον απαγορευτικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει διαμηνύσει ότι θέλει δουλειά και αποτέλεσμα. Αν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει δε να «τσιμπάει» στις δημοσκοπήσεις, βλέπω οι υπουργοί να κάνουν μόνο… Δεκαπενταύγουστο.

***

Σύναξη πρώην γαλάζιων

Το βιβλίο του δημοσιογράφου και πρώην υπουργού Αργύρη Ντινόπουλου με τίτλο «Ήταν το άλλο εξάμηνο, ανόητε!» που θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα στην ΕΣΗΕΑ, είναι η αφορμή για την πολιτική συζήτηση που ακολουθήσει με την παρουσία πρώην γαλάζιων υπουργών. Η…σύνθεση καταδεικνύει ότι η κριτική για την γαλάζια παράταξη θα περισσέψει. Ποιοι θα δώσουν το «παρών»; Μάριος Σαλμάς, Θανάσης Γιαννόπουλος, Κώστας Μαρκόπουλος, Αντώνης Μπέζας, Νίκος Νικολόπουλος, Γιώργος Ορφανός, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Θανάσης Σκορδάς, Κώστας Τζαβάρας και Σάββας Τσιτουρίδης. Κάποιοι κακεντρεχείς μιλούν για προσκλητήριο αποστράτων της πολιτικής, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού το πάνε όταν οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν περάσει από υπουργικά χαρτοφυλάκια…

***

Αγωνίες συνταγματολόγων

Οι κεραίες μου έπιασαν σήματα από τους Δελφούς, τον «ομφαλό της Γης» όπου από προχθές Τετάρτη διεξάγεται το Οικονομικό Φόρουμ για 10η διαδοχική σεζόν του θεσμού. Τι όμως μου μετέφεραν οι έμπιστοί μου; Ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε κέφια κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου κι ας κλήθηκε να αναλύσει, από κοινού με την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον καθηγητή νομικής Γιώργο Δελή, θεμελιώδη ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών, κυρίως των ανεξάρτητων αρχών.

Όταν στη δευτερολογία της η κ. Σακελλαροπούλου προέτρεψε τον αρμόδιο νομοθέτη της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης να επεξεργαστεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις αλλαγές, γιατί η ίδια προβληματίζεται, ο υπουργός συγκατένευσε δείχνοντας πως ο ίδιος το έπιασε το νόημα. Όταν δε ήρθε η σειρά του να μιλήσει ζήτησε ν’ ανταλλάξει την ερώτηση με αυτήν που προοριζόταν για τον Ευάγγελο Βενιζέλο κι αφορούσε το «επαυξημένο Σύνταγμα» και όχι αυτή για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και ποια ήταν η αιτιολόγηση που προέβαλε; «Δεν είμαι μάγος να το αναλύσω σε τρία λεπτά», είπε.

***

Η βαθμολογία του Βενιζέλου

Τον πρώην πρόεδρο του ΠαΣοΚ και αντιπρόεδρο της συγκυβέρνησης με ΝΔ τον άκουσαν οι άνθρωποί μου την ίδια ημέρα να ερωτάται από συντονίστρια πάνελ, το οποίο ο ίδιος παρακολουθούσε με ενδιαφέρον ως ακροατής, αν τον κάλυψε το περιεχόμενο. «Θα βγάλω βαθμολογία μετά» αποκρίθηκε ο κ. Βενιζέλος χωρίς ποτέ να αφαιρέσει από πάνω του τον μανδύα του καθηγητή του Συνταγματικού στο ΑΠΘ. Επειδή πάντως έδειξε ευχαριστημένος από την εναλλαγή των ερωτοαπαντήσεων, ποντάρω με κλειστά μάτια ότι θα έβαζε σίγουρα πάνω από τη βάση.

***

Αγωνίες για τη Ζωή

Η αλήθεια είναι πως τα «τραπέζια» του Φόρουμ δεν είναι ούτε έδρανα Βουλής ούτε τηλεοπτικά πάνελ. Επιτρέπουν συζητήσεις out of the box και σαφώς πιο ήπιες. Όχι ότι λείπουν οι ευκαιριακές συγκρούσεις. Απλώς είναι διαφορετικού ύφους και δεν καθαρίζονται στα Δελτία Τύπου. Φερ’ ειπείν μού είπαν πως όταν την Τετάρτη βρέθηκαν στην ίδια σκηνή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης κι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος ξεδίπλωσαν διαδοχικά το βιτριολικό χιούμορ τους. Ενώ ο δεύτερος μίλησε για τις δυνητικές συνεργασίες με το ΠαΣοΚ και τη Νέα Αριστερά, ο πρώτος άρχισε να τον ρωτά επίμονα αν το προσκλητήριο απευθύνεται και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Επειδή βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, σας αφήνω…», αντέτεινε με πλατύ χαμόγελο ο Καραμέρος, πριν ο Πλεύρης επανέλθει λέγοντας: «Μην είναι αυτή που θα καλέσει τους άλλους». Ποιος είπε ότι στην κυβερνητική παράταξη θα τα… βάψουν μαύρα αν η Πλεύση Ελευθερίας καπαρώσει τη δεύτερη θέση;