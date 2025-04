Κάθε Πάσχα γονείς και νονοί φτιάχνουμε τη λίστα με όλα όσα πρέπει να προμηθευτούμε εγκαίρως: από λαμπάδες για τα βαφτιστήρια και παιχνίδια μέχρι καύσιμα για τις εξορμήσεις στη φύση και σούπερ μάρκετ για το γιορτινό τραπέζι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ψωνίσουμε έξυπνα και με όφελος.

Για άλλη μία χρονιά, η Εθνική Τράπεζα μας δίνει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάσουμε, προσφέροντας σημαντική επιβράβευση σε πόντους μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, με κάθε αγορά που κάνουμε με τις πιστωτικές της κάρτες. Γιατί οι αγορές με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας μας επιστρέφουν πόντους που γίνονται ευρώ. Πώς;

Ψωνίζοντας κερδίζετε πόντους που γίνονται ευρώ

Κάθε πασχαλινή ανάγκη, από την πιο ευφάνταστη λαμπάδα μέχρι το πιο πλούσιο πασχαλινό τραπέζι, γίνεται μια ευκαιρία για επιβράβευση. Ξεκινήστε σήμερα κιόλας και μέχρι τις 21 Απριλίου, θα έχετε τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε Go For More πόντους, οι οποίοι μετατρέπονται σε ευρώ για επόμενες αγορές σας, επιλέγοντας να χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας από την απαραίτητη λαμπάδα

Το Σάββατο της Ανάστασης δεν νοείται χωρίς λαμπάδα, όπως και οι γιορτές χωρίς δώρο. Οι γονείς, οι νονοί και οι νονές που αναζητούν το ιδανικό πασχαλινό δώρο, θα βρουν στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, αλλά και στο moustakastoys.gr, έναν μικρό παράδεισο από λαμπάδες, παιχνίδια και δώρα. Με κάθε αγορά μέσω πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας, ο καταναλωτής κερδίζει 10% της αξίας της συναλλαγής σε Go For More πόντους.

Η σπορ εμφάνιση είναι πάντα σε πρώτο πλάνο

Μικροί και μεγάλοι έχουν βάλει τα αθλητικά στην καθημερινότητά τους και τώρα είναι ευκαιρία για όσους θέλουν να ανανεώσουν τα αθλητικά τους είδη ή να κάνουν ένα δώρο που θα αγαπήσει σίγουρα το βαφτιστήρι τους, να επισκεφτούν τα Zakcret Sports που προσφέρουν εξαιρετικές επιλογές — τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο zakcret.gr. Με κάθε αγορά με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζετε 10% της αξίας της συναλλαγής σε Go For More πόντους.

Ομορφιά και περιποίηση για εμάς και τους αγαπημένους μας

Και επειδή το Πάσχα είναι μία ευκαιρία να ασχοληθούμε λίγο με την εικόνα μας, είναι η ιδανική στιγμή να προσφέρουμε ένα δώρο στον εαυτό μας ή/και στους αγαπημένους μας. Στα καταστήματα Hondos Center ή ψηφιακά στο hondoscenter.com, οι επιλογές σε προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης είναι απεριόριστες. Και σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας επιβραβεύεται με 10% σε Go For More πόντους.

Το «έξυπνο» τραπέζι της Κυριακής

Αυτή η γιορτή είναι συνυφασμένη με ένα πλούσιο τραπέζι με κάθε λογής λιχουδιές και κεράσματα. Για να ολοκληρώσετε λοιπόν τη γιορτή γευστικά θα επισκεφτείτε τα σούπερ μάρκετ Μασούτης που διαθέτουν ό,τι χρειάζεται κανείς για να εντυπωσιάσει καλεσμένους και οικογένεια. Εδώ, η επιβράβευση ανέρχεται σε 6% της αξίας των αγορών σε Go For More πόντους.

Απόδραση εκτός πόλης με κέρδος

Αν σκοπεύετε να ζήσετε τη γιορτή στην εξοχή, μην ξεχάσετε να φουλάρετε το ρεζερβουάρ σας στα επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ. Χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 6% της αξίας των συναλλαγών σας σε Go For More πόντους.

Go For More – Η Επιβράβευση Σήμερα

Φέτος το Πάσχα, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας προσφέρει σε όλους μας τη δυνατότητα να κάνουμε τις πασχαλινές αγορές που θέλουμε, χωρίς ενοχές και με ουσιαστικό κέρδος, μετατρέποντας κάθε αγορά σε εμπειρία που αξίζει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τις προσφορές, μπορείτε να επισκεφτείτε το nbg.gr. Γιατί και φέτος το Πάσχα, συνεχίζετε να κερδίζετε περισσότερα.