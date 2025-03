Με το ΧΧΧΧ να ξεχωρίζει κερδίζοντας σε ΧΧ κατηγορίες (), αλλά και το να διακρίνεται, ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των 97ων βραβείων Όσκαρ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες. Βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για το ΧΧΧ και Α’ γυναικείου στην ΧΧΧ για την ερμηνεία της στο ΧΧΧ. Το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας κατέληξε στον ΧΧΧ, ενώ εκείνο για την καλύτερη ταινία στο ΧΧΧ.

Θυμηθείτε τι συνέβη στη λαμπερή τελετή από το live blog του ΒΗΜΑΤΟΣ.

Οι νικητές των 97ων Όσκαρ 2025:

Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Pérez

Είμαι Ακόμη Εδώ

Nickel Boys

The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης

Wicked

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ («Anora»)

Μπρέιντι Κορμπέ («The Brutalist»)

Τζέιμς Μάνγκολντ («A Complete Unknown»)

Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»)

Κοραλί Φαρζά («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Α’ γυναικείος ρόλος

Σίνθια Ερίβο («Wicked»)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν («Emilia Pérez»)

Μάικι Μάντισον («Anora»)

Ντέμι Μουρ («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Φερνάντα Τόρες («Είμαι Ακόμη Εδώ»)

Α’ αντρικός ρόλος

Έιντριεν Μπρόντι («The Brutalist»)

Τίμοθι Σαλαμέ («A Complete Unknown»

Κόλμαν Ντομίνγκο («Η Παράσταση του Σινγκ Σινκ»)

Ρέιφ Φάινς («Κονκλάβιο»)

Σεμπάστιαν Σταν («The Apprentice»)

Β’ γυναικείος ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο («A Complete Unknown»)

Αριάνα Γκράντε («Wicked»)

Φελίσιτι Τζόουνς («The Brutalist»)

Ιζαμπέλα Ροσελίνι («Κονκλάβιο»)

Ζόι Σαλντάνα («Emilia Pérez»)

Β’ αντρικός ρόλος

Γιούρα Μπορίσοφ («Anora»)

Κίραν Κάλκιν («Αληθινός Πόνος»)

Έντουαρντ Νόρτον («A Complete Unknown»)

Γκάι Πιρς («The Brutalist»)

Τζέρεμι Στρονγκ («The Apprentice»)

Πρωτότυπο σενάριο

Σον Μπέικερ («Anora»)

Μπρέιντι Κορμπέ & Μόνα Φάστβολντ («The Brutalist»)

Τζέσι Άιζενμπεργκ («Αληθινός Πόνος»)

Μόριτζ Μπίντερ & Τιμ Φέλμπαουμ («Πέντε Σεπτεμβρίου»)

Κοραλί Φαρζά («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Διασκευασμένο σενάριο

Τζέιμς Μάνγκολντ & Τζέι Κοκς («A Complete Unknown»)

Πίτερ Στρόγκαν («Κονκλάβιο»)

Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»)

ΡαΜέλ Ρος & Τζόσλιν Μπαρνς («Nickel Boys»)

Κλιντ Μπέντλι & Γκρεγκ Κβένταρ («Η Παράσταση του Σινγκ Σινγκ»)

Διεθνής ταινία

Είμαι Ακόμη Εδώ

Το Κορίτσι με τη Βελόνα

Emilia Pérez

Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς

Flow: Η Γάτα που δε Φοβόταν το Νερό

Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

Καμία Άλλη Γη

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Animation μεγάλου μήκους

Flow: Η Γάτα που δε Φοβόταν το Νερό

Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Το Ατίθασο Ρομπότ

Διεύθυνση φωτογραφίας

Λολ Κρόουλι («The Brutalist»)

Γκρεγκ Φρέιζερ («Dune: Μέρος Δεύτερο»)

Πολ Γκιγιόμ («Emilia Pérez»)

Εντ Λάκμαν («Maria»)

Γιάριν Μπλάσκε («Νοσφεράτου»)

Κοστούμια

Αριάν Φίλιπς (» Complete Unknown»)

Λίζι Κριστλ («Κονκλάβιο»

Γιάντι Γιέιτς & Ντέιβ Κρόσμαν («Μονομάχος II»)

Λίντα Μιούιρ («Νοσφεράτου»)

Πολ Τέιζγουελ («Wicked»)

Μοντάζ

Σον Μπέικερ («Anora»)

Ντέιβιντ Γιάνκσο («The Brutalist»)

Νικ Έμερσον («Κονκλάβιο»)

Τζουλιέτ Γουέλφλινγκ («Emilia Pérez»)

Μάιρον Κέρστιν («Wicked»)

Μεϊκάπ

Μάικ Μαρίνο, Ντέιβιντ Πρέστο & Κρίσταλ Χουράδο («A Different Man»)

Τζούλια Φλοκ Καρμπονέλ, Εμανουέλ Χανβιέ & Ζαν-Κριστόφ Σπαντατσίνι («Emilia Pérez»)

Ντέιβιντ Γουάιτ, Τρέισι Λόουντερ & Σουζάν Στόουκς-Μαντόν («Νοσφεράτου»)

Πιέρ-Ολιβιέ Περσάν, Στεφανί Γκιγιόν & Μαριλίν Σκαρσέλι («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Φράνσις Χάνον, Λόρα Μπλουντ & Σάρα Νουτ («Wicked»)

Πρωτότυπη μουσική

Ντάνιελ Μπλούμπεργκ («The Brutalist»)

Βόλκερ Μπέρτελμαν («Κονκλάβιο»)

Κλεμάν Ντικόλ & Καμίλ («Emilia Pérez»)

Τζον Πάουελ & Στίβεν Σβαρτζ («Wicked»)

Κρις Μπάουερς («Το Ατίθασο Ρομπότ»)

Πρωτότυπο τραγούδι

«El Mal», Κλεμάν Ντικόλ & Καμίλ («Emilia Pérez»)

«The Journey», Ντιάν Γουόρεν («The Six Triple Eight»)

«Like A Bird», Άμπραχαμ Αλεξάντερ & Αντριάν Κεσάντα («Η Παράσταση του Σινγκ Σινγκ»)

«Mi Camino», Καμίλ & Κλεμάν Ντικόλ («Emilia Pérez»)

«Never Too Late», Έλτον Τζον, Μπρέιντι Καρλάιλ, Άντριου Βατ & Μπέρνι Τοπέν («Elton John: Never Too Late»)

Σκηνογραφία

Τζούντι Μπέκερ & Πατρίσια Κούτσια («The Brutalist»)

Σούζι Ντέιβις & Σίνθια Σλέιτερ («Κονκλάβιο»

Πατρίς Βερμέτ & Σέιν Βιό («Dune: Μέρος Δεύτερο»)

Κρεγκ Λάθροπ & Μπεατρίς Μπρεντνερόβα («Νοσφεράτου»)

Νέιθαν Κρόουλι & Λι Σάνταλς («Wicked»)

Ήχος

Τοντ Α. Μέιτλαντ, Ντόλαντ Σιλβέστερ, Τεντ Κάπλαν, Πολ Μέισι & Ντέιβιντ Ντζιανμάρκο («A Complete Unknown»)

Γκάρεθ Τζον, Ρίτσαρντ Κινγκ, Ρον Μπάρτλετ & Νταγκ Χέμπφιλ («Dune: Μέρος Δεύτερο»)

Έργουαν Κερζάνετ, Αϊμερίκ Ντεβολντέρ, Μαξάνς Ντισέρ, Σιρίλ Όλτζ & Νιλς Μπαρλέτα («Emilia Pérez»)

Σάιμον Χέις, Νάνσι Νιούτζεντ Τάιτλ, Τζακ Ντόλμαν, Άντι Νέλσον & Τζον Μαρκίς («Wicked»)

Ράντι Τομ, Μπράιν Τσάμνι, Γκάρι Α. Ρίτζο & Λεφ Λέφερτς («Το Ατίθασο Ρομπότ»)

Ειδικά εφέ

Έρικ Μπάρμπα, Νέλσον Σεπούλβεδα-Φάουζερ, Ντάνιελ Μακαρέν & Σέιν Μέιαν («Alien: Romulus»)

Λουκ Μίλαρ, Ντέιβιντ Κλέιτον, Κιθ Χερφτ & Πίτερ Σταμπς («Better Man»)

Πολ Λάμπερτ, Στίβεν Τζέιμς, Ρις Σάλκομπ & Γκερντ Νέφζερ («Dune: Μέρος Δεύτερο»)

Έρικ Βίνκιστ, Στίβεν Άντερφρανζ, Πολ Στόρι & Ρόντι Μπερκ («Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων»)

Πάμπλο Χέμλαν, Τζόναθαν Φόκνερ, Ντέιβιντ Σιρκ & Πολ Κόρμπουλντ («Wicked»)

Μυθοπλασία μικρού μήκους

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Animation μικρού μήκους

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!