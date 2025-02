Η μετακίνησή του από τους Μάβερικς στους Λέικερς ήταν δίχως αμφιβολία μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές όλων των εποχών. Τα ξημερώματα της Τρίτης ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε το ντεμπούτο του και όπως ήταν φυσιολογικό όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του.

Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «λιμνανθρώπων» ο Λούκα Ντόντσιτς ξεκίνησε ως βασικός πόιντ γκαρντ, αγωνίστηκε για 23:33 λεπτά και μέτρησε 14 πόντους (3/3 βολές, 4/7 δίποντα, 1/7 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι οι Λέικερς συνέτριψαν 132-113 τους Τζαζ με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να σταματά στους 24 πόντους πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις στους κοιλιακούς στην αρχή της τέταρτης περιόδου.

Luka Dončić’s first game as a Laker is in the books!

14 PTS | 5 REB | 4 AST | 6th straight Lakers W

Just getting started on his new era in Los Angeles 🌴 pic.twitter.com/hsW0Nxao4F

— NBA (@NBA) February 11, 2025