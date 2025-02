Μια κίνηση που γράφει Ιστορία και προκαλεί «σεισμό» στο NBA. Οι Λέικερς και οι Μάβερικς ολοκλήρωσαν μία ανταλλαγή που θα στείλει τον Λούκα Ντόντσιτς στο Λος Άντζελες και τον Άντονι Ντέιβις στο Ντάλας!

Ενώ τα δύο αστέρια βρίσκονται στο επίκεντρο της συμφωνίας, οι Λέικερς θα αποκτήσουν επίσης τους Μάξι Κλέμπερ και Μάρκιεφ Μόρις, ενώ οι Μάβερικς θα λάβουν τον Μαξ Κρίστι και ένα ντραφτ του πρώτου γύρου το 2029, σύμφωνα με την αναφορά.

Το ESPN ανέφερε ότι οι Γιούτα Τζαζ συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία και θα πάρουν τον Τζέιλεν Χουντ-Σίφινο και ένα ζευγάρι επιλογές του δεύτερου γύρου στο φετινό ντραφτ.

«Πιστεύω ότι η άμυνα κερδίζει πρωταθλήματα», είπε στο ESPN ο γενικός διευθυντής των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον. «Πιστεύω ότι η απόκτηση ενός All-Defensive σέντερ και ενός παίκτη All-NBA με αμυντική νοοτροπία μας δίνει καλύτερες ευκαιρίες. Έχουμε φτιαχτεί για να κερδίζουμε τώρα και στο μέλλον», πρόσθεσε.

Το Ντάλας πήγε στους Λέικερς προσφέροντας τον Ντόντσιτς και το Λος Άντζελες φέρεται να πίστευε ότι ο πέντε φορές All-Star έχει ό,τι χρειάζεται για να γίνει κάποια μέρα το πρόσωπο του συλλόγου, σύμφωνα με το ESPN. Προς το παρόν, θα παίζει στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος διανύει την 22η σεζόν του στο ΝΒΑ.

Ο Τζέιμς δεν ενημερώθηκε ότι επρόκειτο να γίνει μια τέτοια συμφωνία και οι παίκτες και αρκετοί προπονητές και από τις δύο πλευρές έμειναν επίσης στο… σκοτάδι, σύμφωνα με το ESPN.

Τόσο ο Ντόντσιτς όσο και ο Ντέιβις μένουν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών, όπως και οι Κλέμπερ και Χουντ-Σφιφίνο. Ο Ντόντσιτς δεν έχει παίξει από την ημέρα των Χριστουγέννων λόγω καταπόνησης της αριστερής γάμπας, ενώ ο Ντέιβις έμεινε έξω την Τρίτη με καταπόνηση των κοιλιακών μυών.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του Ντόντσιτς, αλλά όταν ο 25χρονος χτύπησε, οι Μάβερικς είπαν ότι θα επανεκτιμηθεί σε περίπου ένα μήνα. Ο Ντέιβις θα επανεκτιμηθεί κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα.

Ο Κλέμπερ έπαιξε τελευταία φορά στις 25 Ιανουαρίου και αντιμετωπίζει κάταγμα στο δεξί πόδι. Ο Χουντ -Σίφινο, έξω με τραυματισμό στο αριστερό μηριαίο μηριαίο, χρησιμοποιήθηκε με φειδώ στο Λος Άντζελες και δεν έχει χρόνο στο παρκέ από την 1η Δεκεμβρίου.

