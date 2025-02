Βίντεο δείχνουν τη συντριβή του αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, που οδήγησε στο θάνατο έξι άτομα, ανάμεσά τος και ένα άρρωστο παιδί, που είχε λάβει ιατρική φροντίδα και επέστρεφε στο Μεξικό. Νεκροί είναι 4 μέλη πληρώματος και δύο επιβάτες, το κορίτσι και ένας συνοδός.

Στα βίντεο το αεροσκάφος της Jet Rescue Air Ambulance φαίνεται να κάνει βουτιά, να προσκρούει στο έδαφος και να γίνεται έκρηξη. Οχήματα και κτήρια γύρω από το εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια τυλίγονται στις φλόγες.

crazy footage of the airplane crash in philadelphia from my friends ring camera pic.twitter.com/6nLHJuzj2J

— xtrapz (@xtrapzbruv) February 1, 2025