Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του διεθνούς και εγχώριου τουρισμού δίνουν ραντεβού τον Απρίλιο στην Αθήνα στο «This is Athens – Agora». Η κορυφαία B2B συνάντηση για τον τουρισμό που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Συνεδρίου και Επισκεπτών (This is Athens – CVB) της Αναπτυξιακής Αθήνας, θα φιλοξενηθεί από τις 7 έως τις 8 Απριλίου στον εμβληματικό χώρο της Αίγλης Ζαππείου.

Η Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη τουρισμού

«Το “This is Athens – Agora” επανατοποθετεί την Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού ως προορισμού με σύγχρονο όραμα. Στη νέα περίοδο συνεχίζουμε με δράσεις εξωστρέφειας, ενισχύουμε την οικονομία της πόλης, θέτοντας ωστόσο ως προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Έχοντας ολοκληρώσει τη Μελέτη Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας του προορισμού, χρησιμοποιούμε αυτό το πολύτιμο εργαλείο για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού. Κάθε μας ενέργεια έχει ως κύριο μέλημα την ποιότητα ζωής των Αθηναίων», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Επέτειος 10 χρόνων

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. Ιωάννης Γεώργιζας, ανέφερε: «Η επέτειος των 10 χρόνων από τη διοργάνωση αυτής της κορυφαίας συνάντησης τουρισμού με επίκεντρο την Αθήνα, μάς οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσουμε σε ένα ουσιαστικό rebranding. Στόχος είναι αυτό το διεθνές event να αντανακλά το όραμα που έχουμε για την πόλη μας ως σύγχρονου, βιώσιμου και συμπεριληπτικού προορισμού, αναδεικνύοντας ολιστικά το έργο της εξωστρέφειας μέσω του This is Athens, που αποτελεί το τουριστικό brand της πόλης».

Με «πράσινους όρους» σχεδιασμένη η νέα έκδοση του «Travel Trade Athens»

Με αφορμή την επέτειο των δέκα χρόνων από την πρώτη του διοργάνωση το «Travel Trade Athens» εξελίσσεται φέτος σε ένα δυναμικό event με σύγχρονο όραμα που μετονομάζεται σε «This is Athens – Agora». Η νέα του έκδοση είναι σχεδιασμένη με «πράσινους όρους» και περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα που συνδυάζει B2B συναντήσεις, ομιλίες και συζητήσεις με πάνελ γύρω από τα πιο σύγχρονα θέματα του τουρισμού, καθώς κι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που τονίζει την αυθεντικότητα της Αθήνας. Στόχος είναι να αναδειχθεί στο σύνολό του το έργο εξωστρέφειας του Δήμου Αθηναίων για τον προορισμό, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών όπως το This is Athens – Film Office (Γραφείο προσέλκυσης κινηματογραφικών παραγωγών της Αθήνας) και το This is Athens – City Festival, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της πόλης με εκατοντάδες εκδηλώσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας όλο τον χρόνο.

Το This is Athens – Agora θα εξασφαλίσει στους Έλληνες συμμετέχοντες την παρουσία υψηλού επιπέδου buyers από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ινδία, με στόχο την ενίσχυση τόσο του συνεδριακού τουρισμού όσο και του τουρισμού αναψυχής της Αθήνας. Επιπλέον, εκτός από τις αθηναϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετέχουν (σε μικρότερο ποσοστό) τουριστικές επιχειρήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ανω των 120 ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και 90 διεθνών

Περισσότερες από 120 ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί τουρισμού και αντίστοιχα περισσότεροι από 90 εκπρόσωποι διεθνών τουριστικών επιχειρήσεων, αναμένεται να πάρουν μέρος, συμπεριλαμβανομένων και ξένων δημοσιογράφων.

Μέσα από τη διοργάνωση ενθαρρύνεται η ευρύτερη δικτύωση και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες. Κατά τις B2B συναντήσεις οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με στοχευμένους διεθνείς αγοραστές, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται επιπλέον ευκαιρίες για ουσιαστική δικτύωση.

Παράλληλα κατά το διήμερο event, Έλληνες και ξένοι επικεφαλής του κλάδου θα μοιραστούν τις απόψεις τους γύρω από τα σημαντικότερα θέματα τουρισμού και πολιτισμού, με την Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ ειδικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις θα αναδείξουν τη σύγχρονη Αθήνα μέσα από αυθεντικές εμπειρίες.

Μειωμένο κόστος για εγγραφές έως 14/2

Οι εγγραφές για το This is Athens – Agora έχουν ήδη «ανοίξει» στην πλατφόρμα www.thisisathensagora.com και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν του χαμηλότερου κόστους συμμετοχής, εφόσον εγγραφούν έως τις 14 Φεβρουαρίου.