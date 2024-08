Τη στήριξή της στην Ελλάδα την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά στη βορειοανατολική Αττική, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας, καθώς μάχεται με καταστροφικές πυρκαγιές» γράφει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στα social media.

We stand with Greece as it battles devastating fires.

The EU is sending support from its #rescEU fleet: two planes from Italy and a helicopter from France.

Firefighting teams from Czechia and Romania are also being deployed.

This is #EUSolidarity in action.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2024