Η Παλαιστίνη βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική.

Ο Πρόεδρος της Παλαιστίνης Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς σε μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα εκφράζει την ετοιμότητα της Παλαιστίνης να στείλει παλαιστινιακές ομάδες πολιτικής προστασίας για να βοηθήσουν τους φίλους της, τις γενναίες ελληνικές ομάδες πολιτικής προστασίας στη μάχη με τις πυρκαγιές, αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

🇵🇸🇬🇷 The President of the State of Palestine Mr. Mahmoud Abbas in a message of solidarity with #Greece expresses #Palestine’s readiness to send Palestinian civil defense teams to assist its friends the Brave Greek civil defense teams in battling the wildfires. #φωτια #Παλαιστινη pic.twitter.com/ZHMjLfeII6

— Yussef Dorkhom (@PalestineJo) August 12, 2024