Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, εμφανίστηκε σήμερα πεπεισμένος ότι το Ισραήλ θα εντοπίσει τον ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ.

«Θα βρούμε τον Σινουάρ και θα τον εξοντώσουμε», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τελ Αβίβ.

Από τα πλήγματα του Ισραήλ σχεδόν 9.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, λέει η Χαμάς

Αυτό το Σάββατο «δώσαμε δύσκολες μάχες στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας. Ολοκληρώσαμε την περικύκλωση της Γάζας και οι δυνάμεις μας επιχειρούν από Νότο και Βορρά», τόνισε και πρόσθεσε «και για να το κάνουμε αυτό μπήκαμε σε κατοικημένες περιοχές».

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε τη χερσαία επιχείρησή του στο παλαιστινιακό έδαφος την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 29 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε, σύμφωνα με τον στρατό.

Από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι που σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα της πρωτοφανούς μεγέθους επίθεσης της Χαμάς.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ κήρυξε πόλεμο για να «εξολοθρεύσει» τη Χαμάς, σφυροκοπώντας ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία διοικείται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Από τα πλήγματα αυτά έχουν σκοτωθεί σχεδόν 9.500 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε στις 27 Οκτωβρίου τη Χαμάς ότι «διεξάγει πόλεμο από νοσοκομεία» της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που το ισλαμιστικό κίνημα διέψευσε κατηγορηματικά.

Δεύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ έφτασε στα ανοιχτά της Μέσης Ανατολής, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, «μια ακόμη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου έφτασε στη Μέση Ανατολή, η δεύτερη που σταθμεύει στην περιοχή εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς που κυβερνά τη Γάζα».

Ακόμη, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι μεταξύ των πλοίων που πλέουν μαζί με το USS Dwight D. Eisenhower είναι ένα ζευγάρι αντιτορπιλικών κατευθυνόμενων πυραύλων και ένα καταδρομικό κατευθυνόμενου πυραύλου.

Σημειώνεται ότι ανοικτά της Μέσης Ανατολής πλέει και το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford καθώς και πολεμικά πλοία υποστήριξης. Το USS Gerald R. Ford διαθέτει 5.000 ναύτες και το συνοδεύουν καταδρομικά και αντιτορπιλικά, αλλά και αεροσκάφη.

The Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (IKECSG) arrived in the Middle East and the CENTCOM area of responsibility as part of the increase in regional posture.

The strike group is commanded by Carrier Strike Group (CSG) 2 and comprised of flagship aircraft carrier USS… pic.twitter.com/CYLX5mTTki

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 4, 2023