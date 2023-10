Λαοθάλασσα στη συγκέντρωση που έγινε υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δίνει το παρών και να δηλώνει ότι το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη. Επανέλαβε μάλιστα τη θέση του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

«Επαναλαμβάνω πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό (…). Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, ο Ερντογάν μιλά καθαρά επειδή η Τουρκία δεν σας χρωστάει τίποτα» είπε σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν στο παλιό αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης.

🇹🇷Turkish President Recep Erdogan has called on the Turkish people to take to the streets and demonstrate in support of Palestine.

And they did!🇵🇸

