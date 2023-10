Η Taylor Swift απαντά επιτέλους στις φήμες, που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια και οι οποίες έχουν πάρει διαστάσεις τελευταία, σχετικά με την σεξουλικότητά της.

Αφού η Taylor διαπομπεύτηκε από τα μέσα ενημέρωσης για τις σχέσεις της με διάφορους διάσημους, αποφάσισε να μείνει single για δυόμισι χρόνια. Μέσα σε αυτά τα δυόμισι χρόνια κυκλοφόρησε η φήμη ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις όχι με μία, ούτε με δύο, αλλά με μια ολόκληρη «ομάδα γυναικών», γεγονός που οδήγησε σε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των Swifties.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εμφανίστηκαν φήμες ότι η Taylor πιθανώς τα είχε με τις φίλες της Karlie Kloss και Dianna Agron. Κάποιοι θαυμαστές της μάλιστα πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι πολλά από τα τραγούδια της που γράφτηκαν την εποχή εκείνη θα μπορούσαν να αφορούν την Karlie ή την Dianna.

Λοιπόν, η Taylor φαίνεται να διαψεύδει αυτές τις φήμες με ένα σημείωμα που έγραψε για τον πρόλογο του 1989 (Taylor’s Version), που περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε όσα την επηρέασαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής του άλμπουμ την περίοδο 2012-2014.

«Τις φωνές που είχαν αρχίσει να με διαβάλλουν επειδή έβγαινα ραντεβού σαν μια φυσιολογική νεαρή γυναίκα; Ήθελα να τις φιμώσω», γράφει η Taylor. «Βλέπετε – στα χρόνια που προηγήθηκαν, είχα γίνει στόχος του slut shaming – η ένταση και η αδυσώπητη φύση του οποίου θα επικρινόταν και θα καταδικαζόταν αν συνέβαινε σήμερα. Τα αστεία σχετικά με τον αριθμό των φίλων μου. Ο ευτελισμός των στίχων μου, σαν να επρόκειτο για μια ληστρική πράξη από έναν ψυχοπαθή που τρελαίνεται για αγόρια. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υιοθέτησαν αυτό το αφήγημα Έπρεπε να το σταματήσω γιατί είχε αρχίσει να πονάει πάρα πολύ».

It’s a new soundtrack 🩵 Here are the back covers and vault track titles for 1989 (my version) I can’t wait for this one to be out, seriously. Thank you for playing along, sleuthing, puzzling and making these reveals so much chaotic fun (which is the best kind of fun, after all… pic.twitter.com/s3QrxGpXhP

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 20, 2023