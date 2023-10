Η Taylor Swift έκανε εμφάνιση σωστής κινηματογραφικής σταρ στην παγκόσμια πρεμιέρα της συναυλιακής της ταινίας «The Eras Tour» την Τετάρτη (11/10) στο AMC Theatre στο Λος Άντζελες.

Η TayTay – που λίγο πριν από την εκδήλωση ανακοίνωσε ότι, μετά από απαίτηση του κοινού, η ταινία της θα κάνει τελικά πρεμιέρα την Πέμπτη 912/10) στη Βόρεια Αμερική αντί για την αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας της το βράδυ της Παρασκευής (13/10) – έφτασε νωρίς και πόζαρε για φωτογραφίες με την ομάδα της και με τον σκηνοθέτη Sam Wrench πριν μπει μέσα.

Σύμφωνα με το Τhe Hollywood Reporter, εκατοντάδες θαυμαστές παρατάχθηκαν στην είσοδο του κτιρίου, τραγουδώντας τις επιτυχίες της Swift, καθώς εκείνη έκανε στάσεις για selfies με πολλούς από αυτούς.

Αστέρες όπως οι Rachel Zegler, Maren Morris, Simu Liu, Julia Garner, Mariska Hargitay και Adam Sandler ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων, καθώς και η μητέρα της Swift Andrea και ο πατέρας της Scott.

View this post on Instagram

Η Beyoncé – η οποία ετοιμάζεται για τη δική της συναυλιακή ταινία, «Renaissance», που θα κυκλοφορήσει από την AMC τον Δεκέμβριο – έκανε και εκείνη μια εμφάνιση-έκπληξη στην εκδήλωση, ποζάροντας μαζί με τη Swift στο χαλί.

View this post on Instagram

Πριν από την προβολή της ταινίας, η Swift πραγματοποίησε μια σύντομη ομιλία και απευθυνόμενη στους θαυμαστές της είπε:

Taylor Swift talks to the crowd at the #TSTheErasTourFilm world premiere pic.twitter.com/wvJht2gxYR

— The Hollywood Reporter (@THR) October 12, 2023