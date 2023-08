Ο Μάρτιν Σκορσέζε τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος κατά της φυλάκισης του επιφανούς Ιρανού σκηνοθέτη Σαέντ Ρουστάγι με αφορμή την προβολή της ταινίας του «Η Λέιλα και τα αδέλφια της» («Baradaran-e Leila», 2022) στο περσινό φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών.

Ο Σκορσέζε, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης των ταινιών «Taxi Driver» και «Goodfellas», ανάρτησε ένα ψήφισμα που ξεκίνησε η κόρη του Φραντσέσκα αμέσως μετά την είδηση της καταδίκης του Ρουστάγι σε φυλάκιση, προτρέποντας τους ακολούθους να το υπογράψουν προκειμένου «να αποδοθεί δικαιοσύνη στον Σαέντ», όπως έγραψε κάτω από τη δημοσίευσή του στο Instagram.

Ο 34χρονος βραβευμένος Ιρανός σκηνοθέτης μαζί με τον παραγωγό της ταινίας Τζαβάντ Νορουζμπεϊγκί καταδικάστηκαν σε έξι μήνες φυλάκιση, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για «συμβολή στην προπαγάνδα της αντιπολίτευσης κατά του ισλαμικού καθεστώτος». Η ποινή τους περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση εργασίας για πέντε χρόνια.

Οι κινηματογραφιστές θα εκτίσουν περίπου εννέα ημέρες, ενώ οι υπόλοιπες «θα ανασταλούν για πέντε χρόνια», σύμφωνα με τη ρεφορμιστική εφημερίδα Etemad, η οποία προσθέτει ότι η ετυμηγορία μπορεί να εφεσιβληθεί.

The legendary filmmaker Martin Scorsese is advocating for filmmaker Saeed Roustayi in Iran, who is being persecuted for his work.

Scorsese and his daughter are asking people to sign this petition: https://t.co/eNPELey6D9 pic.twitter.com/9uZxJmnIC4

— Jasmin Ramsey (@JasminRamsey) August 17, 2023