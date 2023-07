Μαίνονται οι πυρκαγιές στη νότια Ιταλία. Οι τοπικές αρχές της περιοχής Βιέστε, στην περιφέρεια Απουλίας, έδωσαν εντολή για την εκκένωση τριών ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες φιλοξενούν συνολικά περίπου 2.000 τουρίστες.

Οι φλόγες έχουν φτάσει με μικρή απόσταση από τα ξενοδοχεία, εξαιτίας και του σφοδρού ανέμου.

#Incendiboschivi in #Puglia. A Marina di San Cataldo (LE) in fiamme una pineta e delle abitazioni (video); a Vieste (FG) in corso evacuazioni di strutture alberghiere minacciate dalle fiamme. Su entrambi gli interventi #vigilidelfuoco in azione con mezzi aerei [#26luglio 20:00] pic.twitter.com/aGOyPO4jYe

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 25, 2023