Έπειτα από εβδομάδες προετοιμασίας και «διερευνητικών»επιθέσεων, ο ουκρανικός στρατός φαίνεται πως τελικά εξαπέλυσε την αντεπίθεσή του, με στόχο να σπάσει τη ρωσική άμυνα και με την ελπίδα να ανακτήσει τα χαμένα ουκρανικά εδάφη.

Οι ουκρανικές αρχές, πιστές στη γραμμή που ακολουθούν εδώ και ημέρες, δεν δίνουν ιδιαίτερες διευκρινίσεις για τις ενέργειές τους. Από την πλευρά της η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι απώθησε ουκρανική επίθεση στην επαρχία Ζαπορίζια, προσθέτοντας ότι ο εχθρός υπέστη μεγάλες απώλειες.

«Η ουκρανική αντεπίθεση ξεκίνησε», εκτιμούν πολλοί παρατηρητές, όπως το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW), το οποίο ωστόσο διευκρινίζει ότι δεν αναμένει «μία μόνο μεγάλη επιχείρηση», αλλά μια σειρά συντονισμένων ενεργειών, όπως συμβαίνει τώρα.

«Με δεδομένη τη χρήση δυτικών υλικών, φαίνεται ότι η ουκρανική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη», σημειώνει ο Αμερικανός Μάικλ Κόφμαν, τον οποίο επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Financial Times.

Η Ουκρανία τα παίζει όλα για όλα: με λιγότερο πληθυσμό, ένα κομμάτι των εδαφών της υπό ρωσική κατοχή, τους κατοίκους της υπό τα συνεχή πυρά των Ρώσων … Οι αρχές γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να απωθήσουν τους Ρώσους και να ανακτήσουν τα χαμένα εδάφη.

«Η πίεση στους Ουκρανούς είναι μεγάλη και ίσως βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής του πολέμου», δήλωσε την Τετάρτη υψηλόβαθμος Γάλλος αξιωματούχος, σχολιάζοντας τις διάφορες προπαρασκευαστικές ενέργειες του Κιέβου, οι οποίες, όπως εκτιμά ο ίδιος, αποτελούν μέρος της αντεπίθεσης.

«Έχω την αίσθηση ότι τα παίζουν όλα για όλα. Αν τα καταφέρουν, θα διαπραγματευθούν από θέση ισχύος, αν όχι (…) Σε λιγότερα από δύο χρόνια είναι οι αμερικανικές εκλογές, κάποια αποθέματα (δυτικών όπλων) έχουν φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα, γνωρίζουν ότι το σκοινί είναι τεντωμένο», πρόσθεσε. «Αν δεν τα καταφέρουν, οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες. Οι Ουκρανοί το γνωρίζουν καλά».

Προπαγάνδα

Για τους Ουκρανούς «οι αρχικές επιχειρήσεις της αντεπίθεσης ενδέχεται να αποδειχθούν οι πιο δύσκολες και οι πιο αργές», σύμφωνα με το ISW. «Κάποια πισωγυρίσματα στην αρχή είναι αναμενόμενα», μέχρι να καταφέρει ο ουκρανικός στρατός να σπάσει τη γραμμή άμυνας που έχουν ισχυροποιήσει εδώ και μήνες οι Ρώσοι.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τη μία ή την άλλη πλευρά να παίρνει το πάνω χέρι», είχε σχολιάσει την προηγούμενη εβδομάδα πηγή δυτικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Στο μεταξύ η προπαγάνδα και από τις δύο πλευρές θα αυξηθεί και θα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αντικειμενικά μια νίκη ή μια ήττα, αν δεν περάσει καιρός.

Άλλο ένα στοιχείο που αυξάνει την πίεση στους Ουκρανούς: η αύξηση των προσφορών μεσολάβησης από μη δυτικές χώρες, που επιθυμούν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό.

Η Κίνα, που στηρίζει τη Ρωσία, έχει ήδη προτείνει να μεσολαβήσει, ενώ την επόμενη εβδομάδα αντιπροσωπεία πολλών Αφρικανών ηγετών θα επισκεφθεί το Κίεβο και τη Μόσχα, σε μια προσπάθεια να εργαστούν προς την επίτευξη ειρήνης.

Η Ουκρανία έχει «δύο θεμελιώδεις αρχές», υπενθύμισε ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα. Οποιαδήποτε πρόταση «δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει εδαφικές υποχωρήσεις από την Ουκρανία και δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο ‘πάγωμα’ της σύγκρουσης», κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα παγιώσει ντε φάκτο τη ρωσική κατοχή ουκρανικών περιοχών.