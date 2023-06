Η Air Defender 23 είναι η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Από τις 12 έως τις 23 Ιουνίου, έως και 10.000 στρατιώτες από 25 έθνη θα πάρουν μέρος στην άσκηση με 250 αεροσκάφη και θα εκπαιδευτούν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο υπό τη διοίκηση της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, τονίζοντας την αλληλεγγύη που διέπει τη συμμαχία.

#AirDefender23 will be the largest air forces deployment exercise since @NATO was founded. pic.twitter.com/yOvV0iKb2w

Ο κύριος στόχος μιας τέτοιας μαζικής στρατιωτικής άσκησης είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σχεδίου που περιλαμβάνει επιχειρήσεις εναέριας μάχης για τις συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις.

Με τη θέσπιση αυτής της κοινής άσκησης, η Air Defender 23 αποσκοπεί στην ενίσχυση και βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και στην επίδειξη της δύναμης της συμμαχίας. Ποιες ακριβώς είναι όμως οι δεξιότητες που επιδιώκει να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στην Air Defender 23;

Τα 25 συμμετέχοντα έθνη σχεδιάζουν να διερευνήσουν πώς οι αντίστοιχες αεροπορικές δυνάμεις τους θα αντιδρούσαν και θα συνεργάζονταν σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσης. Κυρίως, το Air Defender 23 θα είναι μια ευκαιρία να αξιολογηθεί η κοινή αεροπορική αντίδραση των συμμετεχόντων σε μια υποθετική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανία θα λειτουργήσει ως κόμβος συλλογικής άμυνας για τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

25 nations, 250 aircraft and more than 10,000 soldiers. #AirDefender23 is an international event. In addition, our English-language channel has compiled all the information about the exercise, which starts on Monday. https://t.co/xAuPk0tOUV@AirNatlGuard @

— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) June 7, 2023