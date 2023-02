Απόλυτος θρίαμβος για την ταινία «Τα πάντα όλα» («Everything everywhere all at once») στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (Screen Actors Guild).

Η σουρεαλιστική ταινία των Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, μια από τις μεγάλες εκπλήξεις του 2022, απέσπασε τέσσερα βραβεία που αφορούν ερμηνείες, ενώ η Μαλαισιανή Μισέλ Γέο που πρωταγωνιστεί, είναι η πρώτη Ασιάτισσα που σε αυτές τις βραβεύσεις κερδίζει το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε πρώτο ρόλο.

Μεγάλη επιτυχία όντως, αν κρίνουμε από το ότι «αντίπαλός» της ήταν η Αυστραλέζα Κέιτ Μπλάνσετ που έδωσε μια καταπληκτική ερμηνεία στην «Tar».

Για το «Τα πάντα όλα» βραβεύθηκε επίσης η Tζέιμι Λι Κέρτις στην κατηγορία Β’ γυναικείου ρόλου (τελευταία φορά που η Λι Κέρτις ήταν υποψήφια για το SAG ήταν το 1995 για τα «Αληθινά ψέματα»), ο Κέι Χούι Κουάν (β’ ρόλος) αλλά και ολόκληρο το επιτελείο των ηθοποιών της ταινίας στην ανάλογη κατηγορία (Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture).

Σε ότι αφορά τις ερμηνείες κινηματογραφικών ταινιών ο μόνος ηθοποιός άλλης ταινίας που επίσης βραβεύθηκε με SAG είναι ο Μπρένταν Φρέιζερ που κέρδισε το βραβείο Α ανδρικής ερμηνείας για την «Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι.

Αναλυτικά η λίστα των βραβείων

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού τηλεοπτικής σειράς ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων

Sam Elliott (1883)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού τηλεοπτικής σειράς ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων

Jessica Chastain (George and Tammy)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά

Jeremy Allen White (The Bear)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά

Jean Smart (Hacks)

Καλύτερη ερμηνεία συνόλου σε κωμική σειρά

Abbott Elementary

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού σε δραματική σειρά

Jason Bateman (Ozark)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Καλύτερη ερμηνεία συνόλου σε δραματική σειρά

The White Lotus

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία β’ ρόλου

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία β’ ρόλου

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία α’ ρόλου

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία α’ ρόλου

Brendan Fraser (The Whale)

Καλύτερη ερμηνεία καστ ταινίας

Everything Everywhere All at Once

Καλύτερη ερμηνεία σε δράση/ κασκαντέρ συνόλου σε ταινία

Top Gun: Maverick

Καλύτερη ερμηνεία δράσης/κασκαντέρ σε σύνολο για τηλεοπτική σειρά

Stranger Things