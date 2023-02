Μπορεί η πολυγραφότατη Αμερικανίδα συγγραφέας Taylor Jenkins Reid να έχει αποδεχτεί και με το παραπάνω την έμφυτη φιλοδοξία της, αλλά ενδεχομένως ούτε η ίδια να πίστευε ποτέ, γράφοντας το έβδομο μυθιστόρημά της, ότι θα γινόταν μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές του 2023.

Το βιβλίο της «Daisy Jones and The Six» περιγράφει λεπτομερώς την άνοδο και την πτώση ενός φανταστικού ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του ’70 – ελαφρώς εμπνευσμένου από τους Fleetwood Mac – και της αινιγματικής frontwoman του, της Daisy Jones.

Το παρασκήνιο της μεταφοράς στην οθόνη

Δεδομένης της δημοτικότητας του βιβλίου από την πρώτη κιόλας βδομάδα της κυκλοφορίας του, ήταν σχεδόν αναμενόμενο πως σύντομα θα μεταφερόταν και στην οθόνη. Η Reese Witherspoon, η οποία τα τελευταία επτά χρόνια έχει ιδρύσει τη δική της εταιρία παραγωγής, η οποία βάζει τη γυναίκα στο επίκεντρο κάθε νέας της δουλειάς, ήταν εκείνη που έσπευσε και κατοχύρωσε τα δικαιώματα, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε και η συνεργασία της με τo Amazon Prime.

«Όταν άρχισα να διαβάζω το βιβλίο, το ερωτεύτηκα αμέσως παράφορα και είμαι ενθουσιασμένη που θα το μεταφέρω στην οθόνη μαζί με την Amazon και την Jen Salke, της οποίας η παθιασμένη ενασχόληση με το υλικό έλεγε πολλά», ανέφερε τότε σε δήλωσή της η βραβευμένη με Όσκαρ Reese Witherspoon. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Jen Salke είναι διευθύντρια των Amazon Studios.

Τώρα, λοιπόν, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία κυκλοφορίας της, είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουμε λίγα περισσότερα για την πολυαναμενόμενη σειρά σχετικά με το καστ και το πρωτότυπο soundtrack δια χειρός Amazon Studios. Με την Hello Sunshine (aka την εταιρεία παραγωγής της Witherspoon) στο τιμόνι και ένα εντυπωσιακό καστ, η διασκευή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι εξίσου συναρπιστική με το βιβλίο.

Η επίσημη σύνοψη της πλοκής του Prime Video

«Βασισμένη στο μπεστ-σέλερ της Taylor Jenkins Reid, το «Daisy Jones & The Six» είναι μια περιορισμένης διάρκειας μουσικοδραματική σειρά που περιγράφει την άνοδο και την κατακόρυφη πτώση ενός διάσημου ροκ συγκροτήματος. Το 1977, οι Daisy Jones & The Six βρίσκονταν στην κορυφή του κόσμου. Με δύο χαρισματικούς τραγουδιστές – την Daisy Jones και τον Billy Dunne – το συγκρότημα πέρασε από την απόλυτη αφάνεια στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Και τότε, μετά από μια sold-out συναυλία στο Soldier Field του Σικάγο, τα παράτησαν. Τώρα, δεκαετίες αργότερα, τα μέλη του συγκροτήματος συμφωνούν επιτέλους να αποκαλύψουν την αλήθεια. Αυτή είναι η ιστορία του πώς ένα εμβληματικό συγκρότημα κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής του».

Το βιβλίο είναι μοναδικά δομημένο σαν σενάριο μουσικού ντοκιμαντέρ, με τα μέλη του συγκροτήματος να αναστοχάζονται τις ένδοξες μέρες τους 20 χρόνια αργότερα. Ανυπομονούμε να δούμε εάν και η σειρά θα ακολουθήσει την ίδια μορφή.

Το καστ της σειράς

Σύμφωνα με το People, στη σειρά πρόκειται να δούμε την εγγονή του Elvis Prisley, Riley Keough, ως Daisy Jones, ενώ ο Sam Claflin από το «The Hunger Games» αναλαμβάνει το ρόλο του Billy Dunne. Την υπόλοιπη μπάντα απαρτίζουν η Suki Waterhouse, o Will Harisson, o Sebastian Chacon και ο Josh Whitehouse. Ο Timothy Olyphant θα υποδυθεί τον μάνατζερ του συγκροτήματος, ενώ την κοπέλα του Billy Dunne θα υποδυθεί η Camila Morrone.

Ένα ολόφρεσκο soundtrack

Η σειρά αναμένεται να είναι σκέτο οφθαλμόλουτρο για τους λάτρεις της δεκαετίας των ’70s. Εκείνο όμως το στοιχείο στο οποίο έχουν επενδύσει και με το παραπάνω οι δημιουργοί της σειράς είναι η μουσική.

Το «Daisy Jones & The Six» έρχεται με τη δική του ολοκαίνουρια, πρωτότυπη μουσική, η οποία θυμίζει πολύ εκείνη τη δεκαετία. Ο τραγουδοποιός και κιθαρίστας Blake Mills, ο οποίος έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Fiona Apple, ο John Legend και ο Jay-Z, ανέλαβε να δημιουργήσει το soundtrack και να ζωντανέψει τη φανταστική δισκογραφία της Taylor Jenkins Reid.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 3 Μαρτίου 2023, με νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα μέχρι τις 24 Μαρτίου.