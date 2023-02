Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από ναυάγιο πλεούμενου που σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Καλαβρίας. Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, στην νέα αυτή τραγωδία των «απελπισμένων της θάλασσας», κοντά στην πόλη του Κρότωνα, έχασαν την ζωή τους πολλά ανήλικα, και ένα νεογέννητο παιδί.

Dozens of people died when a boat carrying migrants crashed against rocks near the coast of southern Italy, the Italian coast guard and police said https://t.co/HqMSmADKw5 pic.twitter.com/InFM8wzJcp

