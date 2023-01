Οσκαρ 2023: Πολλοί διεκδικούν βραβεία, ελάχιστες εκπλήξεις

Μεγάλη επιτυχία για την ταινία «Τα πάντα όλα» (Everything Everywhere All At Once) η οποία κυριαρχεί σε αριθμό υποψηφιοτήτων στα φετινά Όσκαρ. Σε 11 κατηγορίες θα βρούμε το παράξενο αυτό φιλμ που πέρασε εντελώς απαρατήρητο από την Ελλάδα όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά, το περασμένο καλοκαίρι.

Το συν σκηνοθέτησαν οι Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ οι οποίοι μάλιστα είναι υποψήφιοι σε τρεις κατηγορίες των Οσκαρ: σεναρίου (πρωτότυπου), σκηνοθεσίας και ως παραγωγοί καθώς η ταινία διεκδικεί και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Δείτε εδώ όλες τις υποψηφιότητες

Σε γενικές γραμμές οι ταινίες που ξεχωρίζουν είχαν ήδη ακουστεί ότι θα βρίσκονται στις υποψηφιότητες των Οσκαρ. Κάποιες εμφανίζονται σε αρκετές κατηγορίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην κατηγορία του Α ανδρικού ρόλου όλοι οι υποψήφιοι εμφανίζονται για πρώτη φορά στα Οσκαρ. Οι Μπρένταν Φρέιζερ («Η φάλαινα»/The whale), Κόλιν Φάρελ («Τα πνεύματα του Ινισέριν»/The Bansees of Inisherin), Μπιλ Νάι («Αισθάνομαι ζωντανός»/Living), Όστιν Μπάτλερ («Εlvis») και Πολ Μεσκάλ («Aftersun»). Ο βρετανός Μεσκάλ είναι η αναμφισβήτητα η μεγάλη έκπληξη των φετινών Οσκαρ.

Αλλά και στις γυναίκες υποψήφιες για το Α ρόλου, με την εξαίρεση της Κέιτ Μπλάνσετ («Τar») που έχει ήδη βραβευτεί με δύο Οσκαρ και της Μισέλ Γουίλιαμς («The Fabelmans») που έχει υπάρξει υποψήφια στο παρελθόν, όλες οι άλλες ηθοποιοί εμφανίζονται για πρώτη φορά στα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είναι οι Μισέλ Γέο («Τα πάντα όλα»), η Άνα Ντε Αρμάς («Blonde») και η Αντρέα Ράιζμποροου για το «Οσα φέρνει η ζωή»/To Leslie, επίσης μια από τις εκπλήξεις των φετινών Οσκαρ.

Σε ότι αφορά τον αριθμό των υποψηφιοτήτων, στην δεύτερη θέση βρίσκεται το ιρλανδικό δράμα «Τα πνεύματα του Ινισέριν»/ The Bansees of Inisherin που συγκεντρώνει 10, ανάμεσα στις οποίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου (σε όλες υποψήφιος είναι ο Μάρτιν Μακ Ντόνα).

Μια θέση πιο κάτω το γερμανικό «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» (All Quiet on the Western Front) του Έντουαρντ Μπέργκερ, έχει συγκεντρώσει εννιά υποψηφιότητες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο της καλύτερης ταινίας, όσο και της καλύτερης διεθνούς ταινίας. Μεγάλη επιτυχία του γερμανικού κινηματογράφου αλλά και της πλατφόρμας NETFLIX που έκανε την παραγωγή της.

Δύο ταινίες που γυρίστηκαν και στην Ελλάδα, το «Τρίγωνο της θλίψης» (The triangle of sadness) του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ (στη Χιλιαδού της Εύβοιας) και το «Glass onion: Στα μαχαίρια» του Αμερικανού Ράιαν Τζόνσον (στις Σπέτσες) κέρδισαν υποψηφιότητες. Μάλιστα, το «Τρίγωνο της θλίψης» είναι υποψήφιο τόσο για το καλύτερης ταινίας, όσο και για το σκηνοθεσίας. Μια τρίτη υποψηφιότητα είναι για το σενάριό της (πρωτότυπο – επίσης του Εστλουντ). Για το σενάριό του (διασκευασμένο) είναι υποψήφιο το «Glass onion: Στα μαχαίρια».

Τέλος, όπως είχαμε ήδη προβλέψει, οι μεγάλες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, «Top Gun Maverick» και «Avatar the way of water», βρίσκονται ανάμεσα στις 10 που διεκδικούν το Όσκαρ καλύτερης ταινίας για το οποίο ψηφίζουν όλα τα μέλη της Ακαδημίας. Το «Top Gun Maverick» συγκέντρωσε έξι – κυρίως τεχνικές αλλά και σεναρίου – ενώ η ταινία του Τζέιμς Κάμερον τέσσερις.