Η 65η ετήσια απονομή των βραβείων Grammy ολοκληρώθηκε χθες βράδυ με μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Crypto.com Arena στο Λος Άντελες. Όπως πολλοί περίμεναν ήδη από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, η Beyoncé κατάφερε να κερδίσει σε τέσσερις από τις συνολικά εννέα κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια και να σπάσει το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες που έχει σημειώσει καλλιτέχνης στην ιστορία των βραβείων.

Το φλέγον θέμα της εποχής, η ταυτότητα φύλου, απασχόλησε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Λίγο πριν από τη νίκη της Beyoncé, ο Sam Smith, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary, και η Kim Petras κέρδισαν το βραβείο καλύτερου pop ντουέτου για το τραγούδι «Unholy». Αξίζει να σημειωθεί πως η Petras είναι η πρώτη τρανς γυναίκα που κερδίζει αυτό το βραβείο, κάτι που επεσήμανε και η ίδια παραλαμβάνοντάς το.

Το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς κέρδισε ο Harry Styles για το «Harry’s House», το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Μάιο. Καλύτερη νέα καλλιτέχνης αναδείχθηκε η Samara Joy, η Lizzo έλαβε το κορυφαίο βραβείο για τον δίσκο της χρονιάς, ενώ η Bonnie Raitt κέρδισε το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς με το “Just Like That”.

Μια πολύ συγκινητική βράβευση ήταν εκείνη του Ιρανού καλλιτέχνη Shervin Hajipour, ο οποίος πριν λίγο καιρό ήταν ένας σχετικά άγνωστος νεαρός τραγουδιστής. Μέχρι που έγραψε το «Baraye», ένα τραγούδι που κατάφερε να γίνει ο ύμνος των διαδηλώσεων που σαρώνουν το Ιράν τους τελευταίους μήνες, εκφράζοντας ελπίδα και λαχτάρα για αλλαγή. Ο 25χρονος Shervin Hajipour κέρδισε σε μια νέα ειδική κατηγορία που αναγνωρίζει τραγούδια που στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή.

Τη βραδιά άνοιξε ο Bad Bunny με μια εμφάνιση-φόρο τιμής στην κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο. Λίγο αργότερα, ο Luke Combs εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των Grammys, ενώ οι Kacey Musgraves, Bonnie Raitt, Sheryl Crow, Mick Fleetwood και Quavo απέτισαν φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Τέλος, η διοργάνωση των βραβείων αφιέρωσε μια πολύ μεγάλη σε ενδιαφέρον και διάρκεια performance στην επικείμενη 50ή επέτειο της hip-hop, με τους Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Flavor Flav, Queen Latifah, Big Boi των Outkast, Missy Elliott και άλλους να διατρέχουν δεκαετίες αγαπημένων επιτυχιών σε περίπου 15 λεπτά.

Ακολουθεί η λίστα με τα βραβεία στις κορυφαίες κατηγορίες.

Δίσκος της χρονιάς

“About Damn Time”, Lizzo

Άλμπουμ της χρονιάς

“Harry’s House”, Harry Styles

Τραγούδι της χρονιάς

“Just Like That”, Bonnie Raitt

Πρωτοεμφανιζόμενος/η καλλιτέχνης

Samara Joy

Καλύτερη pop solo performance

“Easy on Me”, Adele

Καλύτερο pop άλμπουμ

“Harry’s House”, Harry Styles

Καλύτερο Dance/Electronic άλμπουμ

“Renaissance”, Beyoncé

Καλύτερο Rock τραγούδι

“Broken Horses”, Brandi Carlile, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth

Καλύτερο Rock άλμπουμ

“Patient Number 9”, Ozzy Osbourne

Καλύτερη pop Duo/Group Performance

“Unholy”, Sam Smith και Kim Petras

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

“Wet Leg”, Wet Leg

Καλύτερο R&B τραγούδι

“Cuff It”, Denisia “Blu June” Andrews, Beyoncé, Mary Christine Brockert, Brittany “Chi” Coney, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers and Raphael Saadiq

Καλύτερο R&B άλμπουμ

“Black Radio III”, Robert Glasper

Καλύτερο Rap τραγούδι

“The Heart Part 5”, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar and Matt Schaeffer

Καλύτερο Rap άλμπουμ

“Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar

Καλύτερο Country άλμπουμ

“A Beautiful Time”, Willie Nelson

Καλύτερο Jazz άλμπουμ

“Linger Awhile”, Samara Joy

Καλύτερο Jazz ορχηστρικό άλμπουμ

“New Standards Vol. 1”, Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton and Matthew Stevens

Καλύτερο Latin Rock ή Εναλλακτικό άλμπουμ

“Motomami”, Rosalía

Καλύτερη Παγκόσμια Μουσική performance

“Bayethe”, Wouter Kellerman, Zakes Bantwini and Nomcebo Zikode

Καλύτερο soundtrack για οπτικά μέσα

“Encanto”, Germaine Franco, composer

Καλύτερο μουσικό βίντεο

“All Too Well: The Short Film”, Taylor Swift