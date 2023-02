Κακοκαιρία Μπάρμπαρα: Χιόνια από την Κυριακή, τι λέει η πρόγνωση της ΕΜΥ

Snowfall in the mountainous suburb of Chortiatis in Thessaloniki, Greece on February 5, 2020. / Χιονόπτωση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, 3 Ιανουαρίου 2019.

Έρχεται από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη η κακοκαιρία Μπάρμπαρα με χιόνι ακόμη και στην Αττική. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ. 03.02.2023, 13:40 Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας μας, εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ΕΜΥ αναφέρει συγκεκριμένα πως η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» θα φέρει χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρό παγετό, κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, καθώς και θυελλώδους βόρειους ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα »ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ» (»BARBARA») στη χώρα μας από την Κυριακή (05/02/2023). Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός παγετός, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, καθώς και οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά: Χιονοπτώσεις Α) Την Κυριακή (05/02/2023) θα επηρεαστούν με χιονοπτώσεις 1. Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα νησιά του βορείου Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι η Θράκη και η Χαλκιδική. 2. Πριν από το μεσημέρι οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν νοτιότερα, θα ενταθούν και θα επηρεάσουν τις Σποράδες, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, ιδιαίτερα τη Βοιωτία και την Αττική. Οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και στα πεδινά αυτών των περιοχών.