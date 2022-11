Κίνα: Σοβαρά επεισόδια στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στην Κίνα, που ανήκει στη Foxconn της Ταϊβάν, εξωτερικό προμηθευτή της Apple, δείχνουν βίντεο και φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Weibo και Twitter.

Τα πλάνα δείχνουν πλήθος εργαζόμενων να διαδηλώνει σε δρόμο και ορισμένους από αυτούς να έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους της ασφάλειας που φορούν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές και άλλους αστυνομικούς με εξαρτύσεις μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές, που κράδαιναν ρόπαλα, χτύπαγαν κάμερες του συστήματος επιτήρησης και παράθυρα σε ένα από τα κτίρια του εργοστασίου.

Η εγκατάσταση της Φόξκον βρίσκεται στην Τζέγκτζου, στην επαρχία Χενάν (κεντρικά).

Σε ορισμένα από τα βίντεο, εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τη μεταχείριση που αντιμετωπίζουν: για τις εργασιακές συνθήκες, για το κακής ποιότητας φαγητό που τους παρέχεται, ή ακόμη για το ότι δεν πληρώθηκαν μπόνους που τους είχαν υποσχεθεί.

Στο τεράστιο εργοστάσιο απασχολούνται κάπου 200.000 εργαζόμενοι.

#Foxconn‘s #ICantBreathe in communist #china‘s Zhengzhou, after a night of Foxconn riot clashing with CCP police firing tear gas grenades, the resistance continued next morning. Riot police ganged up on Foxconn rioter, kicking & stomping on his head to cause grave injury. pic.twitter.com/1k7RkBziAg

