Ιράν: Νέες διαδηλώσεις παρά τις προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης

Αψηφώντας την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης, νέες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Ιράν, ενάμιση μήνα μετά από το ξέσπασμα του κύματος διαμαρτυρίας που πυροδότησε ο θάνατος της Μαχσά Αμινί.

Φοιτητές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο το βράδυ και σήμερα Κυριακή σε πολλές ιρανικές πόλεις, αψηφώντας τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, Στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί, ο οποίος το Σάββατο προειδοποίησε τους διαδηλωτές: «Μην βγείτε ξανά στους δρόμους».

Το Ιράν συγκλονίζεται από ένα κίνημα διαμαρτυρίας μετά τον θάνατο της 16ης Σεπτεμβρίου της 22χρονης Ιρανής Κούρδισσας Μασχά Αμινί, η οποία πέθανε τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Στο αρχικό σύνθημα «γυναίκα, ζωή, ελευθερία» προστέθηκαν, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που οι αρχές καταστέλλουν σκληρά, συνθήματα ανοιχτά εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ιδρύθηκε το 1979.

Σήμερα, δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα και άνοιξαν πυρ εναντίον φοιτητών στο Σαναντάι, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Κουρδιστάν από την οποία καταγόταν η Αμινί.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw δείχνει πυκνό λευκό καπνό να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το κτίριο μιας επαγγελματικής σχολής, με τους φοιτητές να φωνάζουν «Ελευθερία, ελευθερία».

The uprising have started in Sardasht- Urmia province.

According to Hengaw sources, The repressive forces have opened fire at protesters.

Sunday night, October 30, 2022#ZhinaAmini#MahsaAminipic.twitter.com/isYj355tEn

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 30, 2022