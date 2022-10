Θρήνος στον κόσμο του Χόλυγουντ. Η ηθοποιός Άντζελα Λάνσμπερι έφυγε από τη ζωή στα 96 της χρόνια.

Σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς της άφησε την τελευταία της πνοή στον ύπνο της.

«Τα παιδιά της Dame Angela Lansbury με λύπη ανακοινώνουν ότι η μητέρα τους πέθανε ειρηνικά στον ύπνο της στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, στη 1:30 π.μ. σήμερα, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, μόλις πέντε ημέρες πριν από τα 97α γενέθλιά της», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Λάνσμπερι ήταν ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Οι ερμηνείες της τής χάρισαν πέντε Βραβεία Τόνι, ενώ έχει λάβει επίσης έξι Χρυσές Σφαίρες.

Έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Murder She Wrote» («Η συγγραφέας ντετέκτιβ»), όπου υποδύθηκε τη συγγραφέα μυστηρίου και ερασιτέχνη ντετέκτιβ Τζέσικα Φλέτσερ. Η σειρά προβαλλόταν για 12 χρόνια.

Για τον ρόλο της ως Τζέσικα Φλέτσερ ήταν υποψήφια για δέκα Χρυσές Σφαίρες (κέρδισε τις τέσσερις) και 12 Βραβεία Έμμυ.

Υπήρξε τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες «Εφιάλτης» (1944), «Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι» (1945) και «Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας» (1962).

Τον Νοέμβριο του 2013 έλαβε Τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά της στην έβδομη τέχνη.

Angela Lansbury, an actress who captivated Hollywood in her youth, became a Broadway musical sensation in middle age and then drew millions of fans as a widowed mystery writer on “Murder, She Wrote,” died on Tuesday. She was 96. https://t.co/X7KWfdkuzG pic.twitter.com/SaYROsGEHJ

— The New York Times (@nytimes) October 11, 2022