Πρεμιέρα για έναν «Musa»

«Όλες οι ιστορίες αγάπης έχουν στοιχεία μυστηρίου και μια σκοτεινή πλευρά» πιστεύει ο σκηνοθέτης της ταινίας «Musa» Νίκος Νικολόπουλος. «Η αγάπη πάει μαζί με την απώλεια. Απώλεια του σημαντικού άλλου, απώλεια επιθυμίας, απώλεια εαυτού, μέχρι το τέλος όλου του ανθρώπινου δράματος: τον θάνατο. Ήθελα να πω αυτήν την ιστορία με τον τρόπο που συνηθίζουμε να θυμόμαστε τις προσωπικές μας ιστορίες αγάπης: όχι σαν μια ευθεία γραμμή, αλλά σαν μια σπείρα, με θραύσματα της πραγματικότητας, αναμνήσεις και φαντασιώσεις να συγκεντρώνονται και να συμπιέζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Η «Musa» που την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, στις 21:00 κάνει την αθηναϊκή πρεμιέρα της στη μεγάλη αίθουσα της Ταινιοθήκης (Ιερά Οδός 48, Κεραμεικός) είναι η ερωτική ιστορία-θρίλερ ανάμεσα σε δύο άνδρες, τον Σίμο και τον Musa που υποδύονται οι Στέφανος Μουαγκιέ, (ηθοποιός, χορευτής και performer) και Θανάσης Γεωργίου (σκηνοθέτης και ηθοποιός). Γνωρίζονται μια νύχτα σε ένα κρυφό, απροσδιόριστο μέρος και κατά τη διάρκεια των πρώτων τους εβδομάδων μαζί, οι επιθυμίες του ενός αντανακλώνται στις επιθυμίες του άλλου. Η συνθήκη αλλάζει λίγους μήνες αργότερα, με τη συμβίωσή τους στο σπίτι του Σίμου: όσο ο Musa προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια ανοίκεια κατάσταση, ο Σίμος παλεύει να ελέγξει την κτητικότητα και τον διαρκή του φόβο ότι θα χάσει τον εραστή του. Κάθε φορά που η λογική του αποδεικνύεται ανεπαρκής για να διαχειριστεί τη ζήλια του, ο Σίμος ανοιγοκλείνει την πόρτα που χωρίζει το όνειρο από την πραγματικότητα και κάνει τους φόβους του ανατριχιαστικούς εφιάλτες: Ένας φόνος θα επαληθεύσει τον χειρότερο από αυτούς.

Συνδυάζοντας μεθόδους του κλασικού κινηματογράφου με εκείνες του video art, η «MUSA» για τον Νικολόπουλο, είναι ένα arthouse, LGBTQ, δράμα και θρίλερ μυστηρίου, χτισμένο πάνω σε ένα λεπτό πολιτικό υπόστρωμα. Την αποκαλεί μια «χειροποίητη ταινία, φτιαγμένη από την αρχή ως το τέλος, από την συγγραφή του σεναρίου μέχρι το τελευταίο cut στο μοντάζ, με απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, χωρίς χρηματοδότηση, αλλά με τη συμμετοχή καλλιτεχνών-συντελεστών, οι οποίοι συμμετείχαν στην ταινία με πολλαπλές ιδιότητες ο καθένας/η καθεμιά.»

Ανάμεσα στις συμμετοχές της «Musa σε φεστιβάλ θα βρούμε το διαγωνιστικό τμήμα του Works in Progress του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης (2020), όπου και απέσπασε βραβείο, την πρεμιέρα της στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης (2021) και την συμμετοχή της στο 16ο Los Angeles Greek Film Festival (2022).. Να σημειωθεί τέλος ότι στην «Musa» όπου εμφανίζονται επίσης οι Ιερώνυμος Καλετσάνος, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αντιγόνη Κουλουκάκος, Ευσταθία Τσαπαρέλη και ο σκηνοθέτης Σύλλας Τζουμέρκας, έχει ενσωματωθεί αφηγηματικά το video art έργο «How to Hide from Cameras» της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Jillian Mayer, μετά από ευγενική παραχωρηση της. Η μουσική και το sound design της είναι του Miyaki (Δημήτρης Μιγιάκης) και το OST της ταινίας θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες μέσα στον Οκτώβριο 2022.

«Όταν αφηγούμαστε ένα πραγματικό γεγονός, προσθέτουμε -συχνά ασυνείδητα- συμπληρωματικά, επινοημένα περιστατικά και, καθώς αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά, στο τέλος δεν μπορούμε να διακρίνουμε το πραγματικό από τα φανταστικά μέρη της αφήγησης» συμπληρώνει ο Ν. Νικολόπουλος που έγραψε το σενάριο με την Άρτεμη Ζερβού. «Καταλήγουμε να πιστεύουμε όλη την ιστορία ως ακλόνητα αληθινή, ακόμα και γιατί θέλουμε και πρέπει να την ερμηνεύσουμε με τρόπο που θα έχει νόημα και που θα μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το τρομερό τραύμα της απώλειας. Έτσι συμβαίνει με όλες τις προσωπικές μας ιστορίες, έτσι συμβαίνει και με την ιστορία της ανθρωπότητας.»

Χρήσιμες πληροφορίες

Η προβολή της ταινίας MUSA θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, στις 21:30 στη μεγάλη αίθουσα της Ταινιοθήκης (Ιερά Οδός 48, Κεραμεικός), παρουσία των συντελεστών. Θα ακολουθήσει πάρτυ στο Tarzan Bar (Αγίων Ασωμάτων 3, Θησείο), όπου τη μουσική θα επιλέγει ο πρωταγωνιστής της ταινίας Στέφανος Μουαγκιέ.