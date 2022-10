«Σηκώθηκα όρθιος και του τα είπα κατάμουτρα»

Πώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει την αντίδρασή του στην πρόκληση του Τούρκου Προέδρου; Μόλις λίγες ώρες μετά το δείπνο των 44 στην Πράγα και τις προκλήσεις Ερντογάν προς την χώρα μας ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε Ευρωπαίους ηγέτες ανάμεσα στους οποίους η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας, περιέγραψε την αντίδρασή του στα λεγόμενα του Τούρκου προέδρου: «Σηκώθηκα όρθιος και του είπα πως ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο» (κατάμουτρα), είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός περιγράφοντας τι συνέβη το βράδυ της Πέμπτης.

Η περιγραφή αυτή του Πρωθυπουργού έχει καταγραφεί και σε βίντεο σε ένα πηγαδάκι, το πρωί της Παρασκευής, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των «27».

Το βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος του Channel 4, Georg von Harrach, στο Twitter.

According to someone with very sharp hearing, Mitsotakis says:

«I stood up and said to him, whatever I have to say to you, I will say it in your face»

