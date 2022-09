Κάθε μέρα όλο και πιο πολύ ξεφεύγει ο Ερντογάν

Τελικά κάθε μέρα που περνά, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ωσάν να έχει λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας του και της υφηλίου, ασχολείται με την Ελλάδα και κλιμακώνει τις προκλήσεις του έναντι της χώρας μας με ακραίες κινήσεις και με δηλώσεις. Αυτή τη φορά βρήκε ένα καινούργιο αφήγημα, ή όπως το ονόμασαν στην Αθήνα στρατιωτικές πηγές, ένα νέο παραλήρημα: «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς. Οι Έλληνες θα λογοδοτήσουν. Όσοι κρύβονται κάτω από τη φούστα άλλων δεν έχουν αξιοπρεπή στάση. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι τόσο από τους Έλληνες πολιτικούς όσο και από αυτούς που χρησιμοποιούν τον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες κυβερνώντες που κατατρόπωσαν τη χώρα τους πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά λόγω των φαύλων πολιτικών τους υπολογισμών, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό στο δικό τους λαό», είπε μετά από συνεδρίαση του… τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταμάτησαν χθες με τις ακραίες δηλώσεις Ερντογάν….

Ο Έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου του ζητήθηκε να μπει τέλος στις παραβιάσεις στα νησιά και να αποκατασταθεί το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ο πρέσβης Χριστόδουλος Λάζαρης έδωσε την πρέπουσα απάντηση: Επεσήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία. Πρόσθεσε, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, καθώς και τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους. Συγκεκριμένα:

***

Με 96 παραβιάσεις, δύο υπεπτήσεις και δύο dogfights στο Αιγαίο

Στον απόηχο των συνεχών φραστικών προκλήσεων και απειλών, τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν από το πρωί της Δευτέρας σε 96 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου .Οι 32 παραβιάσεις έγιναν από 2 κατασκοπευτικά CN-235, άλλες 45 από τα 3 μη επανδρωμένα UAV που κινήθηκαν πάνω από το Αρχιπέλαγος τη Δευτέρα και οι υπόλοιπες 19 από τουρκικά μαχητικά F-16.Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν δύο υπερπτήσεις και δύο εμπλοκές με ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 4 τουρκικά μαχητικά πέταξαν οπλισμένα.

***

Τι ρώτησαν τον Πρωθυπουργό οι επενδυτές από τη ΝΥ Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός δέχθηκε ένα μπαράζ ερωτήσεων που αφορούσαν από την ύφεση στη Γερμανία έως τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ακόμα και για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού! Μάλιστα, ένας επενδυτής ρώτησε γιατί δεν έχουμε πλεόνασμα όταν η ανάπτυξη είναι τόσο ισχυρή. Ένας άλλος το έθεσε ακριβώς αντίθετα και ρώτησε: Γιατί θέλουμε πλεόνασμα το 2023, αφού η Ευρώπη πάει σε ύφεση. Να σημειώσω πως έδειξαν ενδιαφέρον για τα ελληνικά ομόλογα και τις μετοχές, ενώ εστίασαν ιδιαίτερα σε υποδομές, οπτικές ίνες, λιμάνια και ανανεώσιμες. Υπήρξαν όμως και άλλες ερωτήσεις, για παράδειγμα: Ένας επενδυτής είπε ότι επισκέπτεται πάντα τις χώρες που επενδύει, αλλά η Ελλάδα έχει υπάρξει η εξαίρεση, και θα προγραμματίσει τώρα το πρώτο του ταξίδι. Ενας άλλος έδειξε το χαρτί με το πιστοποιητικό εμβολιασμού του από ΗΠΑ και θαύμασε που Ελλάδα ήταν όλα ψηφιακά. Οι ξένοι, όπως σας είπα παραπάνω, ανησυχούν για ύφεση στην Γερμανία και ρωτάνε συνεχώς πως διαχειρίζεται η Ελλάδα την ενεργειακή κρίση, και ρωτούσαν για το… προφίλ του Πρωθυπουργού ενός ηγέτη που κινείται, όπως έλεγαν, νωρίτερα από τους άλλους. Σχολιάστηκε πολύ θετικά η επένδυση της Σιγκαπούρης (GIC) στο Sani resort, διότι η αποτίμηση είναι, κατά τους επενδυτές, τεράστια (πάνω από 2 δις) και η Σιγκαπούρη είναι ένας πολύ προσεκτικός παίκτης με μεγάλη αξιοπιστία.

***

Υπουργικό με αξιολόγηση

Στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα διά ζώσης στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει μια ιδιαιτερότητα. Πέραν των νομοσχεδίων που έχουν εξαγγελθεί αναμένεται να γίνει η αξιολόγηση των εισηγήσεων των υπουργών για την έως τις εκλογές κυβερνητική τους θητεία. Όπως ενθυμείστε ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο (στο τέλος Αυγούστου) από όλους τους υπουργούς να «φουλάρουν τις μηχανές τους», να παραδώσουν (πολύ πιο πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού) προτάσεις, δράσεις, ή εισηγήσεις για τον κυβερνητικό προγραμματισμό τουλάχιστον έως το επόμενο εξάμηνο. Στο επερχόμενο Υπουργικό Συμβούλιο αυτές οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Και επειδή μπαίνει ο χειμώνας και με την πανδημία να εξακολουθεί να είναι παρούσα το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει και την παράταση ορισμένων μέτρων που επέβαλε το υπουργείο Υγείας (απόσταση τραπεζοκαθισμάτων, μάσκες όπου είχαν επιβληθεί κτλ.) Αμέσως μετά το Υπουργικό ο κ. Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα ανοίξει τις εργασίες των Study Days του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα γίνουν παρουσία της ηγεσίας του στην Χερσόνησο.

***

Η βράβευση Ζελένσκι στο Ζάππειο

ΟΔήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης θα απονέμει το Βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών 2022, στο Λαό της Ουκρανίας και στον Πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 20.10, στο Ζάππειο Μέγαρο. Ο Πρόεδρος Zelenskyy θα παραστεί διαδικτυακά. Η τελετή απονομής γίνεται στο πλαίσιο του 10ου Athens Democracy Forum το οποίο διοργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία (United Nations Democracy Fund), το Kofi Annan Foundation και τον Δήμο Αθηναίων, και τελεί υπό την υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας.

***

Έρχεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στην Αθήνα θα βρίσκεται την Πέμπτη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως ανακοίνωσε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ.H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα εκφωνήσει ομιλία στο Athens Democracy Forum. Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα η πρόεδρος της Κομισιόν θα είναι η μοναδική ομιλήτρια στη θεματική: «Aristotle Address».Το συνέδριο ξεκινά σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου.

***

Οι Γιαπωνέζοι, ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας

Θα σας πάω τώρα στο Τόκιο, όχι τόσο για να σας περιγράψω τι έκανε εκεί ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης (που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στη κηδεία του δολοφονηθέντος πρωθυπουργού Άμπε), όσο για το πώς βλέπουν την Ελλάδα οι Γιαπωνέζοι πολιτικοί. Γιατί ίσως οι περισσότεροι να μην γνωρίζουν την αγάπη που έχουν οι Γιαπωνέζοι για την Ελλάδα, την αρχαία και τη σύγχρονη, που φτάνουν στο σημείο να δίνουν στα παιδιά τους ονόματα ελληνικά, όπως «Φλόγα» και «Ελλάδα», ή να σπουδάζουν αρχαία ελληνικά.

Αποδέκτης των φιλελληνικών αυτών αισθημάτων της Ομάδας Κοινοβουλευτικής Φιλίας Ελλάδας-Ιαπωνίας (στην οποία Πρόεδρος είναι ο Taro Kono) έγινε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Μάλιστα, πληροφορούμαι ότι η Αντιπρόεδρος της Ομάδας Hashimoto Seiko, ήταν Ολυμπιονίκης στο Speed Skating (πατινάζ ταχύτητας) το 1992 με συμμετοχές τόσο σε θερινούς (ποδηλασία) όσο και σε χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Η εν λόγω Βουλευτής – η οποία έχει βαθιά φιλελληνικά αισθήματα – ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ολυμπιάδας του Τόκυο, όντας η δεύτερη γυναίκα Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων μετά την Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, ενώ έχει δώσει στα δύο από τα τρία παιδιά της τα ονόματα «Ελλάδα» και «Φλόγα»! Η σύζυγος του Minorikawa Nobuhide, Γενικού Γραμματέα της Ομάδας, μαθαίνει αρχαία ελληνικά και διαβάζει Σωκράτη και Πλάτωνα!

Οι Ιάπωνες Βουλευτές εξέφρασαν τον εντυπωσιασμό τους για το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέκαμψε από την οικονομική κρίση, ρωτώντας τον κ. Βαρβιτσιώτη «πώς τα καταφέραμε», Ο Έλληνας υπουργός δεν παρέλειψε να τους ενημερώσει για την τουρκική προκλητικότητα, εκφράζοντας την αντίθεση της Ελλάδας στον αναθεωρητισμό με ιδιαίτερη μνεία και στον πόλεμο της Ουκρανίας

***

Marder, Spitifire και Rafale στην παρέλαση

Άρχισαν οι προετοιμασίες για την στρατιωτική παρέλαση της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά χωρίς τους περιορισμούς από την covid θα υπάρξουν εκπλήξεις. Πέραν από τη διέλευση Rafale από τον χώρο της παρέλασης και του θρυλικού Spitfire, μην ξαφνιαστείτε εάν δείτε να παρελαύνουν με Έλληνες χειριστές και τα θωρακισμένα άρματα μεταφοράς Marder, που αναμένεται να παραδοθούν τούτες τις ημέρες στην χώρα μας. Πρόκειται για γερμανικά άρματα, τα οποία τα ανταλλάσσουμε με τα σοβιετικής κατασκευής ΒΜΡ-1, ώστε να σταλούν στην Ουκρανία. Προϋπόθεση όμως για να παρελάσουν την 28η Οκτωβρίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση στον χειρισμό τους

***

Το κόμμα Μπογδάνου

Το όνομα «ΠΑΤΡΙ.Δ.Α» (Πατριωτική Δύναμη Αλλαγής) έδωσε στο κόμμα του ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που είχε προαναγγείλει την κίνηση, με αντιπρόεδρο την Κατερίνα Λατινοπούλου. Η ίδρυση του κόμματος γίνεται μετά το άδοξο τέλος της πολιτικής σύμπραξης με τους Θάνο Τζήμερο και Φαήλο Κρανιδιώτη, που επήλθε με τη διαγραφή του από το κόμμα που συνίδρυσαν. Το νέο κόμμα, όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί, τοποθετείται στα δεξιά, καθώς ο ίδιος ο κ. Μπογδάνος θεωρεί τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα κεντρώο και θεωρεί ότι υπάρχει έλλειμμα εκπροσώπησης στα «δεξιά» του πολιτικού συστήματος.

***

Θέλει ο μεταφασίστας να κρυφτεί και η ακροδεξιά χαρά, δεν τον αφήνει

Μπορεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προειδοποίησε την Ιταλία (αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη) για τις επιπτώσεις στις σχέσεις της με την ΕΕ, με την εκλογή μιας κυβέρνησης των ακροδεξιών κομμάτων Μελόνι, Σαλβίνι, Μπερλουσκόνι, αλλά όλα δείχνουν (και σίγουρο είναι ) ότι η 45χρονη κυρία Μελόνι ράβει ήδη το πρωθυπουργικό ταγιέρ. Η ίδια δηλώνει ότι είναι μεταφράστρια και λίγο πριν από τα 100 χρόνια της επετείου ανάληψης της εξουσίας από τον Μουσολίνι, εμφανίζεται έτοιμη να κυβερνήσει. Τι νομίζετε όμως ότι θα έχαναν αυτή την ευκαιρία οι ημεδαποί «μεταναζί» του έγκλειστου στις φυλακές Κασιδιάρη; Ο Κασιδιάρης, λοιπόν (οποίος ωστόσο εξακολουθεί να έχει στο μπράστο του την σβάστικα σε τατουάζ) πολύ χάρηκε για τη νίκη της Μελόνι που έστειλε αντιπροσωπεία στην Ιταλία για να τη συναντήσει. Έτσι αντιπροσωπεία του κόμματός του, που το αποκαλεί «Ελληνες», αποτελούμενη από την υποψήφια του στην Αν. Αττική, Ιωάννα Καραδήμα και τον σύζυγο της Δημήτρη Ζαφειρόπουλο, πρώην υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής, βρέθηκαν στην Ρώμη το Σαββατοκύριακο των εκλογών. Εκεί συμμετείχαν σε εκδηλώσεις της Μελόνι και της παρέδωσαν ιδιόχειρη επιστολή του Κασιδιάρη. Το αν συζήτησαν και τις φημολογούμενες σχέσεις όλων τους με τον Πούτιν, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Όπως δεν γνωρίζουμε πως αντέδρασε η Μελόνι όταν της είπαν ότι «έχεις γράμμα από τον Κασιδιάρη»!

***

Ο ουρανοξύστης σε σχήμα… καρχαρία των Λευκορώσων

Κατασκευαστικό «μπουμ» υπάρχει σε κάθε πόλη της Κύπρου με ένα ή περισσότερα έργα, από malls, ουρανοξύστες, πύργους, που μεταμορφώνουν την εικόνα του νησιού. Σήμερα ουρανοξύστες ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και η κατασκευαστική δραστηριότητα σ’ αυτό τον τομέα δεν έχει τέλος. Κάθε πόλη σχεδόν έχει και τον δικό της ουρανοξύστη, η Λευκωσία και η Λεμεσός για παράδειγμα έχουν τους περισσότερους αλλάζοντας την οικιστική εικόνα του νησιού, που θυμίζει πλέον Ντουμπάι ή ένα μικρό Μανχάταν. Εκεί κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, στους Αγίους Ομολογητές οι Λευκορώσοι (που εξακολουθούν, παρά τις κυρώσεις να παραμένουν στην Κύπρο και να κάνουν μπίζνες) ιδρυτές της εταιρείας ψηφιακών παιχνιδιών Wargaming έχουν κτίσει έναν ουρανοξύστη σε σχήμα… καρχαρία. Όταν το δεις το βράδυ, έτσι όπως αλλάζει χρώματα με έναν ξεχωριστό φωτισμό, πραγματικά σκιάζεσαι. Το κτήριό τους αποτελείται από 18 ορόφους, όπου οι 12 είναι γραφεία, το ισόγειο είναι χώρος υποδοχής, εστιατόριο και καφετέρια, ένας μηχανολογικός όροφος, η οροφή και τρία υπόγεια που αποτελούνται από δύο ορόφους για χώρο στάθμευσης.

***

Ελλάς- Γαλλία στην καρδιά του Αιγαίου

Η άσκηση «Αργώ» που σχεδιάστηκε από τα δυο Επιτελεία, Ελλάδας και Γαλλίας περιλαμβάνει ακόμη και τον κατά την Άγκυρα, αποστρατιωτικοποιημένο Άγιο Ευστράτιο. Και εκεί, στην εσχατιά της Ελλάδας, στο νησί που το νότιο ακρωτήριο φέρει τιμητικά το όνομα του πρώτου Έλληνα αεροπόρου Νικόλαου Σιαλμά, που έπεσε υπέρ πατρίδος την στιγμή της αερομαχίας με τουρκικά μαχητικά, εκεί ακριβώς το σύνολο των δυνάμεων Ελλάδας και Γαλλίας θα κάνουν μια διπλή αποβατική ενέργεια, με ελικόπτερα και αποβατικά σκάφη. Το μήνυμα πάντως του Γάλλου προέδρου ήταν σαφέστατο καταδεικνύοντας την θέληση του Παρισιού να βρίσκεται στο πλευρό της Αθήνας και απέναντι από τις αιτιάσεις της Άγκυρας. «Στηρίζουμε πλήρως την κυριαρχία της Ελλάδας. Θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, αλλά και των εξοπλισμών αποκτούν άλλη σημασία μπροστά στις προκλήσεις», διεμήνυσε ο Γάλλος πρόεδρος παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού.