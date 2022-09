Αναστάτωση επικρατεί στη Ρωσία μετά το διάγγελμα του Πούτιν για μερική επιστράτευση. Με κάθε τρόπο προσπαθούν Ρώσοι πολίτες να φύγουν από τη χώρα.

Χθες το βράδυ το ουκρανικό δίκτυο NEXTA ανήρτησε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει Ρώσους, να προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα με τη Γεωργία.

Η ανακοίνωση της άμεσης επιστράτευσης 300.000 εφέδρων, προκάλεσε φόβο ότι δεν θα επιτραπεί σε άνδρες που είναι σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη Ρωσία.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia .

Την ίδια ώρα τα αεροπορικά εισιτήρια χωρίς επιστροφή, έχουν γίνει ανάρπαστα στη χώρα με την τιμή τους να εκτοξεύεται.

Παράλληλα, τουλάχιστον 1.026 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Ρωσία ενάντια στη μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε εχθές το πρωί ο πρόεδρος Πούτιν, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Όπως αναφέρει η OVD-Info, που ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 38 πόλεις της Ρωσίας. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη χώρα ύστερα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που φτάνουν στα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η φινλανδική συνοριοφυλακή, προσθέτοντας ωστόσο ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Η Φινλανδία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη γειτονική Ρωσία μετά την κήρυξη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μερικής επιστράτευσης εφέδρων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Άντι Καϊκόνεν.

Ωστόσο χθες ο αριθμός των ανθρώπων που διέρχονταν από τα σύνορα ήταν χαμηλότερος από αυτόν του σαββατοκύριακου, διευκρίνισε ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της φινλανδικής συνοριοφυλακής Μάτι Πιτκανιίτι.

Συνολικά 4.824 Ρώσοι έφτασαν στην Φινλανδία μέσω των ανατολικών συνόρων χθες, σημειώνοντας αύξηση από τους 3.133 που ήταν πριν από μια εβδομάδα.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022