Τζορτζ Τσούνης: Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ο πρέσβης των ΗΠΑ

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για το οποίο υπάρχει αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον, βρέθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης αλλά και αντιπροσωπεία του αμερικανικού οργανισμού εθνικής ασφάλειας Business Executives for National Security.

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για το λιμάνι. Μαζί με τον Τζορτζ Τσούνη και την αντιπροσωπεία του αμερικανικού οργανισμού εθνικής ασφάλειας στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.

Το ζωτικό γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο που διαδραματίζει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του στο twitter ο Αμερικανός πρέσβης κ. Τσούνης.

«Ήμουν στην ευχάριστη θέση να συνοδεύσω μια εντυπωσιακή @BENS_org αντιπροσωπεία στην Αλεξανδρούπολη w/ @ChiefHNDGS, υπογραμμίζοντας τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει αυτό το λιμάνι διασφαλίζοντας τη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ, βοηθώντας την Ελλάδα να ηγηθεί της ενεργειακής διαφοροποίησης της περιοχής και ως βασική πύλη προς τα δυτικά Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα» σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Ιδιαίτερη τιμή για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης η επίσκεψη του Αρχηγού @ChiefHNDGS, του Πρέσβη Tsunis @USAmbassadorGR & αντιπροσωπίας του αμερικανικού οργανισμού εθνικής ασφάλειας Business Executives for National Security @BENS_org με επικεφαλής τον General Votel!», τόνισε από την δική του πλευρά ο επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ.

