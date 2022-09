Τριμερή συνάντηση Κύπρου – Ελλάδας και Αρμενίας σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν Κυπριακό, Ανατολική Μεσόγειος και η κατάσταση στην Αρμενία και συμφωνήθηκε όπως συνεχιστούν ενεργά οι επαφές στο πλαίσιο του τριμερούς σχηματισμού με στόχο να φτάσει σε νέο ποιοτικό επίπεδο και να επεκταθεί το εύρος της συνεργασίας.

Επίσης, ικανοποίηση για την άρση του εμπάργκο πωλήσεων όπλων στην Κύπρο εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη διμερή συνάντηση του με τον ομόλογο του Ιωάννη Κασουλίδη, το πρωί της Δευτέρας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Νομίζω ότι αξίζουν ευχαριστίες και στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, αλλά και στους Γερουσιαστές Μενέντεζ και Ρούμπιο», είπε. Θα ήθελα όμως να πω, σημείωσε, «ότι στην ουσία αυτό αποτελεί επιβράβευση της συνεπούς στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Της νέας αντίληψης, η οποία υπάρχει, συνολικής συμπόρευσης απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητα».

Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν, επίσης, την ανησυχία τους -όπως είπαν- για τις απειλές του Ερντογάν ότι «θα έρθει νύχτα».

Στη συνέχεια, είχαν τριμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας.

I met today with #Cyprus counterpart @IKasoulides to discuss the continuous 🇬🇷-🇨🇾 coordination & close cooperation on all current topics, in the context of my contacts on the margins of #UNGA. pic.twitter.com/MevB8eYZrT

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 19, 2022