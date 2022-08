Βρετανία: Γιατί ανησυχούν οι Ρώσοι «όλο και περισσότερο» για την Κριμαία

Στην πιθανή αυξανόμενη «ανησυχία» των στρατιωτικών ηγετών της Ρωσίας, σε σχέση με την ασφάλεια της Κριμαίας μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν την Τρίτη αναφέρεται η πλέον πρόσφατη έκθεση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

