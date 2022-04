Οι κάτοικοι της οικονομικής πρωτεύουσας της Κίνας, ζουν ένα εφιάλτη καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί αποσβολωμένη τα όσα εκτυλίσσονται.

Ολόκληρα κτίρια μετατρέπονται σε κέντρα καραντίνας, παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους, κατοικίδια θανατώνονται γιατί οι ιδιοκτήτες τους βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.

Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας άντρας που βγαίνει στο μπαλκόνι του για να αποφύγει τις αρχές που θέλουν να τον μεταφέρουν σε κέντρο καραντίνας. «Είστε κακοποιοί, υπόκοσμος», φωνάζει. Εκείνοι όμως βγαίνουν τον χτυπούν και τον περιορίζουν.

There is no stopping the #shanghai stormtroopers. You can live in a 5 million dollar apartment in one of the most cosmopolitan cities in the world. Once the QR code on your phone turns red (no test or positive test), off to quarantine cage you go. Resistance is futile…. pic.twitter.com/8UZwzDTLiq

Μάλιστα με ειδικά εξαρτήματα που μοιάζουν με δαγκάνες, αστυνομικοί αρπάζουν και χτυπούν πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα.

Βάσει της πολιτικής μηδενικής covid-19 που ακολουθεί η Κίνα όποιος βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό μεταφέρεται σε κέντρο καραντίνας, ακόμη κι αν δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ οι γείτονές του παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους για 14 ημέρες. Για τον λόγο αυτό οι ένοικοι των συγκροτημάτων κατοικιών που μετατρέπονται σε χώρους καραντίνας ανησυχούν μήπως κολλήσουν covid-19.

Ο όμιλος Zhangjiang, στον οποίο ανήκει το συγκρότημα κτιρίων, ανακοίνωσε ότι οι αρχές μετέτρεψαν πέντε από τα άδεια κτίριά του σε εγκαταστάσεις καραντίνας και τον ενημέρωσαν ότι το ίδιο θα γίνει και με ακόμη εννέα. Ο όμιλος πρόσθεσε ότι μετέφερε 39 ενοικιαστές σε δωμάτια σε άλλο σημείο του συγκροτήματος κατοικιών και τους προσέφερε αποζημίωση. «Το απόγευμα της 14ης Απριλίου, όταν η εταιρεία μας οργάνωσε την ανέγερση του φράκτη απομόνωσης, κάποιοι ένοικοι εμπόδισαν την κατασκευή του», επεσήμανε ο όμιλος, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

This clip is very terrible, not just bc of the violence of the armed forces as we all know

The woman kept asking why to arrest her, at about 50 seconds, the armed forces gave a startling answer: «Bc we are going to war against America»#Shanghai pic.twitter.com/4oJqHl1tel

— Donna 3.0🎗 (@DonnaWongHK) April 14, 2022