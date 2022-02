Ζήτημα ημερών είναι η απόφαση για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT. Αυτό δήλωσε σήμερα στο Reuters επικεφαλής κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης, ο οποίος ζήτησε να μην αναφερθεί το όνομά του.

“Το SWIFT είναι απλώς ζήτημα χρόνου, πολύ σύντομου χρόνου, ημερών”, είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.

Συμπλήρωσε μάλιστα: “Είναι αρκετό; Όχι. Είναι απαραίτητο; Απολύτως. Οι κυρώσεις έχουν νόημα μόνο όταν υπάρχουν κόστη και για τις δύο πλευρές και αυτό θα στοιχίσει ακριβά”.

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή του στο Twitter o ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι έγραψε ότι “σε τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Μάριο Ντράγκι είπε ότι θα στήριζε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών Swift και την παροχή στήριξης στην άμυνα”.

” Η Ουκρανία πρέπει να μπει στην ΕΕ”, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο και για “μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ιταλίας- Ουκρανίας”.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia’s disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022