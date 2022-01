Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο κτίριο του Κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν, με πλάνα από ΜΜΕ να δείχνουν φλόγες να βγαίνουν από την οροφή του κτιρίου και μια στήλη καπνού να είναι ορατή από μεγάλη απόσταση.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν βρίσκονταν άνθρωποι στο κτήριο.

Η πυρκαγιά είναι στον τρίτο όροφο του κτιρίου και σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες φαίνεται ότι ξεκίνησε σε χώρο γραφείων και επεκτάθηκε σε γυμναστήριο, δήλωσε ο Ζαν-Πιερ Σμιθ, μέλος της δημαρχιακής επιτροπής του Κέιπ Τάουν, αρμόδιος για την ασφάλεια.

Η περιοχή της οροφής έχει παραδοθεί στις φλόγες και το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης έχει επίσης πιάσει φωτιά, είπε ο Σμιθ.

Fire at Parliament in Cape Town as seen from Table Mountain pic.twitter.com/AS4djLJa1N

— Rowan Spazzoli (@rspazzoli) January 2, 2022