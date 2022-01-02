ΗΠΑ – Σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα ο Μπιρκάκ Ουζούν που είχε τοποθετήσει σημαία των Τουρκοκύπριων στην Ανταρκτική
Σύμφωνα με ό, τι έχει γίνει γνωστό, ο Ουζούν είχε πάει για σκι στις ΗΠΑ.
Νεκρός είναι ο ορειβάτης Μπιρκάν Ουζούν, ο οποίος είχε ανεβάσει τη σημαία των Τουρκοκυπρίων στο όρος Βίνσον, το υψηλότερο σημείο της Ανταρκτικής που φτάνει τα 4.892 μέτρα.
Καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα
Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, ο Ουζούν κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, πήγε για σκι αλλά έχασε τη ζωή του μετά από χιονοστιβάδα.
Σχετική ανάρτηση για τον θάνατο του ορειβάτη έκανε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ.
Ο 28χρονος Ουζούν γεννήθηκε στη Μόρφου και εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε εταιρεία στο Σιατλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε δηλώσει ότι στόχος του ήταν να αναρριχηθεί στα ψηλότερα σημεία και των εφτά ηπείρων.
Αναρτήσεις για τον θάνατο του Ουζούν
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı: “Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır”@ersinrtatar pic.twitter.com/mGXmaARWKb
— KKTC Cumhurbaşkanlığı (@KKTCCB) January 1, 2022
Vatanseverlik ve başarı asla tesadüf değil
5 kıtada 5 zirveye bayrağımızı diken Birkan Uzun’un babasının adı
CENGİZ TOPEL UZUN
1964’de Erenköy’de Rum ordusunu bombalayan
Yzb.Cengiz Topel’in adı,o yıl doğan babasına verilmiş.Topel’in adını taşıma onuruyla yaşayan babanın evladı++ pic.twitter.com/U77vOlyib9
— Sabahattin İsmail (@sabahatinismail) January 1, 2022
ANTARTİKA’NIN ZİRVESİNE BAYRAĞIMIZI DİKEN BİRKAN UZUN HAYATINI KAYBETTİ. ACIMIZ BÜYÜKTÜR
Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran dağcımız Birkan Uzun ABD’ye dönüşünde kayak yapmaya gittiği dağda hayatını kaybetti++ pic.twitter.com/l7x2aLvZ65
— Sabahattin İsmail (@sabahatinismail) January 1, 2022
Rest in peace Birkan Uzun 😔🙏 After achieving such an incredible feat by waving the TRNC flag at the highest summit in Antartica, Birkan has sadly passed away in a skiing accident. Our condolences go out to this family 🤲#BirkanUzun #TurkishCypriot #TRNC pic.twitter.com/xEQZXxoNlu
— Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) January 1, 2022